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13.04.2021 08:41

На концессионные рельсы

В Таганроге к реконструкции 45 километров трамвайных путей привлекут частную компанию
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России № 78(8429)
Городской транспорт - одна из болевых точек Таганрога. Разбитые дороги, старый, постоянно выходящий из строя подвижной состав, его нерегулярное движение по маршрутам, отсутствие электронной системы оплаты стали уже притчей во языцех. По словам сити-менеджера Андрея Лисицкого, трамвайно-троллейбусное хозяйство находится в полном упадке, с 2012 года предприятие работает в убыток. 42 процента трамваев не выходит на линию. Из 46 километров путей в порядке только пять.

В планах городской администрации - отремонтировать 32 автодороги общей протяженностью 44,6 километра и обновить сеть общественного транспорта. Особое внимание намерены уделить модернизации трамвайного хозяйства: нужно привести в порядок 45 километров сетей и восемь тяговых подстанций, создать современное трамвайное депо и закупить 60 новых вагонов.

Фото: novo-sibirsk.ru
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В конце прошлого года на выставке "Транспорт России - 2020" в Москве власти Ростовской области заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере транспортного обслуживания населения с компанией "Синара - Городские транспортные решения" ("Синара-ГТР", входит в холдинг "Синара - Транспортные машины"). Оно предусматривает развитие транспортной системы городских агломераций. По словам гендиректора АО "Синара - Транспортные машины" Виктора Леша, холдинг намерен для каждого региона разработать стратегию обновления транспортной сети, а также план работы с учетом существующих возможностей и региональных особенностей.

- Мы приняли решение поучаствовать в реконструкции городской трамвайной сети в Таганроге. Учреждено предприятие "Синара ГТР Таганрог", которое уже подало заявку на конкурс. Это пилотная модель для РФ, она сложная, но тем интереснее. Здесь, в Таганроге, сегодня обкатывается модель, которая может потом тиражироваться на всю Российскую Федерацию, - отметил президент группы компаний "Синара" Дмитрий Пумпянский.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, такое сотрудничество может стать драйвером проекта комплексного развития инфраструктуры и модернизации подвижного состава городского электрического транспорта Таганрога.

На первом этапе реализации проекта, который должен завершиться в сентябре 2021 года, предусмотрена реконструкция 10 километров трамвайных путей и покупка 10 трамваев. Концессионное соглашение власти города намерены заключить на пять лет. В концессию передается 45 километров трамвайной линии, которую инвестор должен будет модернизировать. Кроме того, ему предстоит разработать новую схему пассажирских перевозок и обновить подвижной состав. Срок реализации проекта - два года.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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По оценке министерства транспорта региона, для полного обновления подвижного состава трамвайно-троллейбусного управления Таганрога, расширения и модернизации сети требовалось около 8,3 миллиарда рублей. Концессионер, согласно разработанному соглашению, готов вложить в проект 11,8 миллиарда рублей. Кстати, таганрогская попытка передать общественный электротранспорт в концессию на уровне муниципалитета будет первой в стране.

Сейчас власти города совместно с будущим концессионером выбирают варианты переустройства трамвайных путей, а также прорабатывают вопросы реконструкции и строительства путей в зонах охраны объектов культурного наследия (в проекте как минимум три таких участка), а также выкупа земли у частников.

Еще один важный аспект - пассажирский трафик. Для окупаемости проекта необходимо от 13 до 20 миллионов пассажиров в год. Сейчас многие автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты в Таганроге дублируют друг друга. Если оптимизировать их, считает замгубернатора региона Владимир Вовк, то можно будет получить желаемый пассажиропоток.

Как сообщил сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий, информация о концессионном соглашении размещена на сайте "Торги.РФ". Если в течение 45 суток не появятся другие заявки, "Синара ГТР Таганрог" приступит к работе.

Кстати

Модернизация транспортной системы Таганрога - часть масштабного плана комплексного развития города, подготовленного по поручению губернатора на основе указа президента РФ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I. В начале 2021 года губернатор сообщил о намерении области продвигать Таганрог как туристический центр. Создана дорожная карта, включающая развитие туризма, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства, ЖКХ и культурной сферы. Средства на программу развития будут поступать, в частности, из федерального бюджета.

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