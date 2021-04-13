В планах городской администрации - отремонтировать 32 автодороги общей протяженностью 44,6 километра и обновить сеть общественного транспорта. Особое внимание намерены уделить модернизации трамвайного хозяйства: нужно привести в порядок 45 километров сетей и восемь тяговых подстанций, создать современное трамвайное депо и закупить 60 новых вагонов.
В конце прошлого года на выставке "Транспорт России - 2020" в Москве власти Ростовской области заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере транспортного обслуживания населения с компанией "Синара - Городские транспортные решения" ("Синара-ГТР", входит в холдинг "Синара - Транспортные машины"). Оно предусматривает развитие транспортной системы городских агломераций. По словам гендиректора АО "Синара - Транспортные машины" Виктора Леша, холдинг намерен для каждого региона разработать стратегию обновления транспортной сети, а также план работы с учетом существующих возможностей и региональных особенностей.
- Мы приняли решение поучаствовать в реконструкции городской трамвайной сети в Таганроге. Учреждено предприятие "Синара ГТР Таганрог", которое уже подало заявку на конкурс. Это пилотная модель для РФ, она сложная, но тем интереснее. Здесь, в Таганроге, сегодня обкатывается модель, которая может потом тиражироваться на всю Российскую Федерацию, - отметил президент группы компаний "Синара" Дмитрий Пумпянский.
По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, такое сотрудничество может стать драйвером проекта комплексного развития инфраструктуры и модернизации подвижного состава городского электрического транспорта Таганрога.
На первом этапе реализации проекта, который должен завершиться в сентябре 2021 года, предусмотрена реконструкция 10 километров трамвайных путей и покупка 10 трамваев. Концессионное соглашение власти города намерены заключить на пять лет. В концессию передается 45 километров трамвайной линии, которую инвестор должен будет модернизировать. Кроме того, ему предстоит разработать новую схему пассажирских перевозок и обновить подвижной состав. Срок реализации проекта - два года.
По оценке министерства транспорта региона, для полного обновления подвижного состава трамвайно-троллейбусного управления Таганрога, расширения и модернизации сети требовалось около 8,3 миллиарда рублей. Концессионер, согласно разработанному соглашению, готов вложить в проект 11,8 миллиарда рублей. Кстати, таганрогская попытка передать общественный электротранспорт в концессию на уровне муниципалитета будет первой в стране.
Сейчас власти города совместно с будущим концессионером выбирают варианты переустройства трамвайных путей, а также прорабатывают вопросы реконструкции и строительства путей в зонах охраны объектов культурного наследия (в проекте как минимум три таких участка), а также выкупа земли у частников.
Еще один важный аспект - пассажирский трафик. Для окупаемости проекта необходимо от 13 до 20 миллионов пассажиров в год. Сейчас многие автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты в Таганроге дублируют друг друга. Если оптимизировать их, считает замгубернатора региона Владимир Вовк, то можно будет получить желаемый пассажиропоток.
Как сообщил сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий, информация о концессионном соглашении размещена на сайте "Торги.РФ". Если в течение 45 суток не появятся другие заявки, "Синара ГТР Таганрог" приступит к работе.
Модернизация транспортной системы Таганрога - часть масштабного плана комплексного развития города, подготовленного по поручению губернатора на основе указа президента РФ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I. В начале 2021 года губернатор сообщил о намерении области продвигать Таганрог как туристический центр. Создана дорожная карта, включающая развитие туризма, транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства, ЖКХ и культурной сферы. Средства на программу развития будут поступать, в частности, из федерального бюджета.