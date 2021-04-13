Волгоградские аграрии начали полевые работы, на юге региона уже идет подкормка: удобрения внесли на 300 тысячах гектаров. Прошлой осенью на озимые, которые обеспечивают 70 - 80 процентов всего урожая зерновых в области, выделили рекордные 1,6 миллиона гектаров. Осталось убедиться, что посевы не вымерзли.

Волгоградская область стала одним из немногих в РФ, где озимые застраховали, чтобы обеспечить "подушку безопасности" на случай их гибели. Подготовили и 120-процентный запас семенного материала для пересева. Впрочем, по предварительным оценкам, большая часть всходов в удовлетворительном состоянии.

- За зиму шесть-семь раз вырубали монолит почвы для проверки состояния озимых. Около 95 - 98 процентов растений живые. Морозы в феврале и марте немного подпортили ситуацию, но последние исследования показали высокий уровень выживаемости озимых культур, - рассказал "РГ" замгубернатора Волгоградской области Василий Иванов.

- Озимая пшеница у нас живая. Многие в южных районах считают, что у них все погибло, уже начинают пересевать. Мы провели исследование, посевы у нас в хорошем состоянии, так что будем с хлебом, - подтверждает предприниматель из Новониколаевского района Андрей Губин.

Наряду с пшеницей в Волгоградской области продолжают увеличивать посевы кукурузы, прежде всего в северо-западных районах. Доля этой культуры планомерно растет из года в год, аграрии видят в этом перспективу: есть спрос на зерновой бирже за пределами России, к тому же в Алексеевском районе строится завод глубокой переработки кукурузы мощностью 165 тысяч тонн в год.

В прошлом году в области намолотили пять миллионов тонн зерновых. При этом для обеспечения собственных потребностей региону достаточно 1,5 миллиона тонн. Выгодное географическое расположение делает доступными внешний рынок: прямой экспорт зерна и продуктов переработки по итогам года составил 1,1 миллиона тонн.

На качество сбора урожая непосредственно влияет состояние сельхозтехники. Аналитики подсчитали, что при использовании устаревших комбайнов на полях ежегодно оставалось около миллиона тонн зерна. В последние годы волгоградские аграрии активно обновляют парк зерноуборочных машин и другую технику, что позволяет снизить потери урожая на два-три центнера с гектара.

В 2020 году волгоградские фермеры потратили на модернизацию 8,8 миллиарда рублей, закупив 2,4 тысячи единиц техники, в том числе 700 комбайнов и тракторов. Для сравнения: три года назад на условиях финансовой аренды было всего шесть договоров на 24 миллиона рублей. Уже в начале этого года по лизинговым соглашениям поставили машин на 128 миллионов рублей.

Кстати

По информации пресс-службы облдумы, в 2020 году в Волгоградской области произведено сельскохозяйственной продукции более чем на 159 миллиардов рублей. Реализуется 312 аграрных инвестпроектов общей стоимостью 46 миллиардов рублей. В прошлом году на господдержку отрасли из областного и федерального бюджета направили 5,1 миллиарда рублей. Целый ряд проектов связан с мелиорацией. На сегодня под орошением 67,1 тысячи гектаров.