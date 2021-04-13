Этот видеоролик из соцсетей жители села Колчедан смотрят сейчас с особым трепетом: последнее совместное празднование наступающего 2019 года под одной, тогда еще крепкой, крышей местного Дома культуры. Настроение бодрое: актовый зал то затихает при выступлении детей, то взрывается бурей аплодисментов и криками "браво", когда солисты исполняют местный гимн: "Колчедан - ты на радость и счастье нам дан…"

Символ села

В будущем году Колчедану, расположенному на границе с зауральскими степями, исполнится 350 лет. Почти треть этого срока в центре села красуется видное здание из красного кирпича с арочными окнами, колоннами, каменными узорами и вылепленной на фронтоне датой строительства - 1915. В отличие от некогда взорванного храма особняк пережил и революцию, и две войны. Был он возведен для работы земской управы и всем последующим представителям местной власти пришелся по душе. Пытались его, правда, превратить в зернохранилище, но идея использовать такую красоту под амбар долго не продержалась. В конце концов в красном доме обосновался сельский клуб, и до прошлого года на статус строения никто не покушался.

- Очень красивое здание, но мы не хотели, чтобы его признали памятником архитектуры. От греха подальше, и требований по эксплуатации было меньше. А то объявят уникальным и попросят освободить помещения. А для нас клуб - объединяющая сила, перспектива развития села, привлечения творческой молодежи, - обозначила особую миссию исторического здания депутат Думы Каменского округа и жительница Колчедана Елена Першина.

Понятно, что за век особняк выдержал не один ремонт, но всегда держался бодрячком. Символ села холили и лелеяли. Никто не ожидал, что затеянный в 2019 году капитальный ремонт крыши доведет его состояние до аварийного. После многомесячной работы строителей компании-подрядчика, выигравшей многомиллионный контракт, спецкомиссия признала ДК опасным для посетителей.

- В правом крыле находился розовый зал, в левом - голубой. Люди шли к нам, как во дворец. Сейчас дворец на замке, можно только в окна заглядывать. Но там ничего радостного нет - разруха… - делится эмоциями хореограф Елена Тальцева, пока мы вместе топчемся у стен ДК и через окна пытаемся рассмотреть его нынешнюю "начинку".

Елена до сих пор не отошла от шока, пережитого за месяцы разрушения очага культуры.

- Вот через эту дверь мы ночью под дождем экстренно на своих машинах вывозили аппаратуру, инвентарь, костюмы - все, что в состоянии были собрать, чтобы добро не залило водой. Рабочие старую крышу демонтировали, а новую две недели не устанавливали. Так что, когда с неба полило, здание стало превращаться в аквариум, - рассказывает хореограф.

Фотографии, где видны стены в подтеках, сваленные в кучу стулья зрительного зала, сотрудники ДК разместили в соцсетях, после чего в селе поднялась волна протеста. Активные колчеданцы начали писать жалобы во все инстанции, рассказывая, как уничтожают народное имущество за бюджетные деньги.

Три миллиона - на ветер

Сколько конкретно казенных средств вложено в разрушительную стройку, большинство жителей Колчедана не знает, люди лишь подозревают - сумма кругленькая. Найдя конкурсную документацию на официальном сайте госзакупок, мы выяснили: перед стартом электронного аукциона максимальная начальная стоимость контракта на ремонт крыши Колчеданского ДК превышала шесть миллионов. В торгах приняло участие пять строительных компаний, победила предложившая минимальную стоимость: "Спецстройурал" взялся провести все работы за сумму, немного превышающую четыре с половиной миллиона рублей. Завершить обновление крыши подрядчик обязался к октябрю 2019-го. Но даже к концу года ремонт выполнили только частично. На какое-то время творческим коллективам разрешили возобновить занятия в одном, розовом, крыле здания, в которое можно попасть через черный ход. Одновременно по заданию управления культуры района началась экспертиза состояния объекта. Вердикт экспертов однозначный: ДК экстренно закрыть, людей от греха подальше не пускать, поскольку, как сказано в документе, "не все конструкции кровли (балки, стропила) закреплены полностью и в соответствии с технологической документацией".

Сейчас в обстоятельствах разрушительного ремонта разбираются сотрудники следственного комитета. Один из главных вопросов: почему в конце 2019 года руководство районного управления культуры, в обязанность которого входил контроль за исполнением контракта, частично приняло и оплатило подрядчику работы? Причем внушительную часть - более трех миллионов рублей. Вернуть деньги в казну пока никто не требует. Строительной компании предъявлен только иск. В конце декабря 2020-го Арбитражный суд Свердловской области вынес решение, обязывающее "Спецстройурал" выплатить 1 464 346 рублей 23 копейки в счет компенсации нанесенного колчеданскому ДК ущерба. Плюс взыскать стоимость экспертизы (35 тысяч) и государственную пошлину (более 27 тысяч).

Удар по потенциалу

Упомянутые в иске 23 копейки особенно впечатлили жителей Колчедана. Они считают ситуацию парадоксальной: за работу, приведшую к разрушению общественного здания, компания получила из бюджета в три раза больше назначенной суммы штрафа. Сейчас сельчане надеются: справедливость восторжествует в ходе уголовного расследования. Главное, чтобы дело не замяли. Ведь в конечном итоге удар нанесен не по зданию, а по творческому потенциалу крупного поселения и возможности для его жителей интересно и с пользой проводить свободное время.

- У меня сын после закрытия ДК ревет. Начал дни считать, когда разрешат вернуться в клуб. Не поверите: в календарике числа отмечает крестиком, - эмоционально призналась корреспонденту "РГ" местный почтальон Ольга Меньшинина.

Сегодня в актовом зале сельской администрации вынуждены заниматься 14 коллективов, а все костюмы и реквизит хранятся здесь же за шторкой. Фото: Светлана Добрынина/РГ

Предложенную временную альтернативу - актовый зал на втором этаже здания сельской администрации - колчеданцы считают несерьезной. Но деваться некуда. Вот и репетируют 14 творческих коллективов в помещении площадью около 50 квадратных метров (по моей прикидке). Некогда в нем регистрировали браки и проводили партсобрания, а сейчас приходится проявлять творческую инициативу, точнее, изворотливость. Слева, за занавесочной, лежат артистические костюмы и прочий реквизит, который удалось спасти сотрудникам ДК. Справа, впритык, громоздятся деревянные скамейки и стулья для зрителей.

- Не шикарно, конечно, но нам удается организовать занятия для всех коллективов. Вначале репетируют детишки - вокальные и хореографические коллективы. Поздний вечер - время для взрослых. Мы даже открыли новое направление - фитнес. Из соседних деревень люди приезжают. Опять же Интернет освоили, активно общаемся через соцсети, выезжаем с выступлениями, - рассказывает о жизни без своей крыши нынешний руководитель ДК Ирина Золотникова.

Как уточнили в управлении культуры Каменского района, заново начать ремонт колчеданского Дома культуры планируется летом нынешнего года. Для проведения реставрационных работ готовится новая проектная документация. Благодаря активным обращениям местных жителей, в том числе в администрацию президента РФ, деньги из казны уже выделены. По некоторым неофициальным данным, около пяти миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов. Главное, чтобы "беда с колчеданской культурой" опять не затянулась на годы.

Между тем

"РГ" не первый раз помогает жителям Колчедана. В конце 2019 года сельчане обратились к нам с просьбой разобраться с работой почты. Единственное на несколько деревень отделение "закрылось на зимовку": из-за холода в помещении уволились все сотрудники. Письма и газеты доставляли три раза в неделю на машине. После материала в "РГ" почту отремонтировали, поставили пластиковые стеклопакеты, подключили отопление и ввели ставки почтальонов. Появление год назад корреспондента "РГ" дало толчок к изменениям и в сельской амбулатории: в два раза чаще в Колчедан стали приезжать специалисты районной больницы, чтобы взять у пациентов анализы и доставить результаты. Даже вакцину от коронавируса сейчас привозят. "Как показывает жизнь, совсем не сложно организовать процесс. Но часто внимание к жителям глубинки приходится привлекать через газету", - призналась председатель совета ветеранов села Любовь Ляпина.