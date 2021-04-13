Карякин назвал Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов

Победитель турнира претендентов 2016 года в Москве Сергей Карякин считает российского гроссмейстера Яна Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов, который 19 апреля возобновляется в Екатеринбурге. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиа-центре "Российской газеты".

После первой половины нынешнего турнира Непомнящий делит первое место с французом Максимом Вашье-Лагравом, набрав в семи партиях по 4,5 очка.

- Нужно абстрагироваться от ответственности, концентрироваться на своей игре. В условиях такого напряжения преимущество будет на стороне того, у кого крепче нервы, кто не сломается психологически. Нужно подготовиться и играть в шахматы, - завил Карякин. - От лица шахматных профессионалов хочу сказать, что мне очень интересно, как же будет складываться турнир. На данный момент впереди Непомнящий и Вашье-Лаграв, но в гонку могут включиться и другие. Например, Грищук или Гири. В Каруану не очень верю. Так же, как и в шансы Дин Лижэня, у которого первый круг не задался.

Карякин проиграл в матче за шахматную корону Магнусу Карлсену только на тай-брейке, поэтому считает, что бороться с действующим чемпионом можно. Непомнящий, по мнению Сергея, станет наиболее неудобным оппонентом для Карлсена.

- В любом случае Карлсен - фаворит. С другой стороны, любой из участников может прибавить, получив импульс от победы в Турнире претендентов. По себе знаю, что шансы будут. Это вопрос дальнейшей подготовки, - подчеркнул Сергей. - Я бы отметил Яна Непомнящего, которой побеждал Карслена в онлайн-турнире. Это показатель, что Магнусу играть против Яна может быть некомфортно.