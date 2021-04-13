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13.04.2021 15:51
Рубрика: Общество

Сто тысяч для начала

В Зауралье помогут жителям, чей доход ниже прожиточного минимума
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 80(8431)
Малообеспеченные курганцы могут получить до 100 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Правда, для этого нужно иметь земельный участок и заключить социальный контракт.
Личное подсобное хозяйство - существенное подспорье для семьи. Фото: Татьяна Андреева/РГ Личное подсобное хозяйство - существенное подспорье для семьи. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Личное подсобное хозяйство - существенное подспорье для семьи. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В отличие от разовой помощи, соцконтракт как способ адресной поддержки, появившийся в 2020 году, дает возможность существенно улучшить материальное положение, а если проявить инициативу и поставить себе цель - начать бизнес: для старта дадут 250 тысяч рублей. Кроме этого, на время поиска работы в течение четырех месяцев полагается без малого 11,2 тысячи. Такую же сумму по соцконтракту выделят, если вы оказались в трудной жизненной ситуации и у вас нет денег даже на продукты и товары первой необходимости. По словам начальника Главного управления социальной защиты населения Анастасии Золотухиной, варианты разные, было бы желание. Если человек никогда не имел, например, подсобного хозяйства, но хочет заняться этим делом, он пройдет обучение, на которое также предусмотрены средства.

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Кстати, в прошлом году соцконтракты заключили 2619 жителей области. Большинство - 1441 человек - воспользовалось ежемесячной материальной помощью для преодоления трудной жизненной ситуации, более тысячи получили выплаты на время поиска работы, 50 - прошли бесплатное профессиональное обучение, а 69 стали индивидуальными предпринимателями. На эти цели было направлено 164,4 миллиона рублей.

На заметку

В 2020 году Курганская область вошла в пилотный проект по борьбе с бедностью. 163 тысячи из 818,5 тысячи человек, живущих в Зауралье (19, 6 процента), имеют доход ниже прожиточного минимума - 10 696 рублей.

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