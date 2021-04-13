На челябинских озерах зафиксирован массовый мор рыбы

В Челябинской области выясняют причины массовой гибели рыбы на нескольких озерах. Рыбаки считают, что к ЧП привели необдуманные действия рыбозаводчиков, проводивших зимой так называемую "мелиорацию" - лов рыбы сорных пород. Однако в природоохранных ведомствах с выводами не спешат и ждут результатов проверок Росрыболовства.

По официальным данным минсельхоза и отдела Росрыболовства по Челябинской области, замор зафиксирован на озерах Шеломенцево и Хохловатое в Еткульском районе, Урукуль и Уелги - в Кунашкском, а также озере Касарги под Челябинском. Поступали тревожные сигналы с озер Малый Кисегач и Кунашак. По каждому такому сигналу на место происшествия выезжают инспекторы вместе со специалистами Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) для забора проб воды, составления актов и возбуждения административных дел, в рамках которых будет проводиться дальнейшее расследование.

Последний выезд был на озеро Касарги, в северной части которого рыбаки обнаружили россыпи из десятков тысяч особей чебака, всплывшего к поверхности воды. Замор произошел на неглубоком участке песчаной косы. Рыба могла сама зайти на мелководье (глубина на косе не более 40 сантиметров - прим.ред.) и погибнуть от недостатка кислорода, когда озеро перемерзло. Поэтому делать какие-то выводы специалисты не спешат.

- Особенность наших озер в том, что они неглубокие - до трех-четырех метров глубиной, - сообщил "РГ" руководитель общественной организации "Рыбацкий комитет" Михаил Акатьев. - Зима была суровая, и лед на водоемах был толщиной от метра и больше. Кислорода не хватало. Но рыбозаводчики явно внесли свою лепту. Они зимой таскают по дну тралы, выгребая тонны сорной рыбы, поднимают с ила метан и углекислый газ. Куда мы только не писали, чтобы прекратить это безобразие!

По словам эксперта, теперь предприниматели начнут "вычерпывать" озера, чтобы выполнить планы по рыбосдаче и просить деньги у государства на свою поддержку, сетуя на замор, который они сами и спровоцировали.

В минсельхозе Челябинской области подтвердили, что зимой рыбозаводчики занимались разрешенным ловом. Однако могло ли это привести к гибели рыбы?

- У нас возможно все, - сообщил руководитель отдела рыбоводства и рыболовства Алексей Екимов. - 80-90-процентов озер на Южном Урале "заморные". Гибель рыбы на них не редкость. И привела ли к ней деятельность предпринимателей, можно будет понять только после получения результатов исследования проб воды и заключения ученых.

В Росрыболовстве в свою очередь подтвердили, что на всех пострадавших озерах имеются промысловые участки. Однако попросили рыбаков воздержаться от поспешных выводов.

- Для выводов нужны объективные данные, - сообщил старший госинспектор челябинского отдела Олег Шаповалов. - Есть объекты, которые подвержены внешнему загрязнению сточными водами. К примеру, в озере Касарги массовый мор рыбы в 2016 году произошел летом, после того, как ливневые дожди смыли в воду удобрения с полей. От азота началось цветение сине-зеленых водорослей, рыба погибла, а пострадал как раз рыбозаводчик. В природе все взаимосвязано.

Общественники в свою очередь намерены вывести виновных на "чистую воду". Обо всех случая обнаружения мора в "Рыбацком комитете" просят сообщать на телефон "горячей линии": 8 (351)776-87-25.