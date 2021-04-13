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13.04.2021 20:28
Рубрика: Экономика

Крылья подросли

В Челябинске аэропорт готов принять в два раза больше гостей с международных рейсов
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
У Челябинска теперь появилась возможность принимать и обслуживать одновременно несколько международных авиарейсов.
Так теперь выглядит терминал внутренних авиалиний аэропорта имени Курчатова. Фото: фото пресс-службы АО "Челябинское авиапредприятие" Так теперь выглядит терминал внутренних авиалиний аэропорта имени Курчатова. Фото: фото пресс-службы АО "Челябинское авиапредприятие"
Так теперь выглядит терминал внутренних авиалиний аэропорта имени Курчатова. Фото: фото пресс-службы АО "Челябинское авиапредприятие"

Около года шла реконструкция международного сектора аэропорта имени Игоря Курчатова. Его площадь увеличилась в три раза - до 15,2 тысячи квадратных метров. Сегодня вместо 210 пассажиров в час комплекс способен обслужить 400, а в год - до 597 тысяч человек. Оборудование монтировали тоже с учетом увеличения пассажиропотока: вместо четырех стоек для регистрации стало шесть, а количество кабинок паспортного контроля выросло до десяти.

Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
В Челябинске на благоустройство набережной потратят 50 млн рублей

По словам представителя управляющей компании "Новапорт Холдинг" Ксении Агафоновой, когда позволит эпидемиологическая обстановка, вся программа полетов будет восстановлена: в Турцию, в Тунис, Египет, Таиланд, на Кипр и в страны СНГ. На Южном Урале увязывают развитие экономики с современным транспортным сообщением, для чего и разработали "дорожную карту" преобразования авиационного узла. В 2019 году сдали новый аэровокзальный комплекс внутренних перевозок.

Параллельно проходила реконструкция взлетно-посадочной полосы, сооружение перрона с местами для стоянки воздушных судов. В феврале 2021 года аэродром получил третью категорию Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это позволяет челябинской воздушной гавани принимать все типы самолетов при любой погоде.

Одним из недостатков старой воздушной гавани было отсутствие базового перевозчика, способного обслуживать до 1,5 миллиона человек в год. Сейчас претендент стал просматриваться: авиакомпания Red Wings открыла в Челябинске свой филиал, а с мая начнет летать по четырем новым для региона направлениям. В аэропорту пока будет базироваться один самолет.

К сезону отпусков на Южном Урале появится еще четыре субсидированных авиамаршрута 

"Надо почувствовать местный рынок", - объясняет столь скромный заход гендиректор компании Евгений Ключарев. Но обещает, что в 2022 году количество базирующихся бортов вырастет до пяти.

В этом году аэропорт планирует обслужить не менее 1,7 миллиона человек. Росту пассажиропотока поможет и субсидирование перевозок. Сейчас это девять маршрутов, но к началу отпускного сезона их количество увеличится до тринадцати.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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