На вечере в библиотеке Антон Перминов исполнял романсы на музыку русских композиторов на фоне картин, написанных им самим. Вокал был, разумеется, безупречен, а к своим живописным работам певец попросил отнестись снисходительно:
- Я никогда не учился живописи, в детстве рисовал от случая к случаю... В прошлом году мне подарили масляные краски, а потом вдруг появилось много свободного времени - и я решил попробовать.
Результат - два десятка работ: пейзажи, портреты, натюрморты. Наверное, где-то там, наверху, всполошились музы, ответственные за театр и пение, ведь в свое время они с таким трудом заполучили Антона в свое распоряжение: в 18 лет он, не зная музыкальной грамоты и никогда до того не занимаясь вокалом, поступил в музыкальное училище в Сыктывкаре, где тогда жил. Его первый педагог Марат Козлов помог совершить невозможное - после училища талантливый юноша поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, а после ее окончания десять лет проработал в Мариинке. Марат Константинович на портрете словно живой, весь концерт он был рядом и ободряюще смотрел на своего ученика.
Планы у Антона Перминова теперь разнообразные: мечтает спеть Даланда в вагнеровском "Летучем голландце" и поездить на машине по красивейшим местам Урала, положив в багажник этюдник.