В библиотеке шуметь нельзя - это аксиома, и любого невоспитанного посетителя немедленно призовут к порядку. Однако в тот вечер великолепный бас гостя "Музыкальной галереи" солиста театра "Урал Опера" Антона Перминова заполнял собой все пространство большого зала Белинки, а эхо аплодисментов заставляло вздрагивать припозднившихся читателей. Возмущения никто не выражал, все были рады новому знакомству: Перминов приехал в Екатеринбург в прошлом году, и из-за пандемии его только начали вводить в репертуар театра. Хотя в творческом багаже артиста такие серьезные работы, как Василий Собакин в "Царской невесте", Гремин в "Евгении Онегине", Базилио в "Севильском цирюльнике", Парси Рустомджи в "Сатьяграхе".

На вечере в библиотеке Антон Перминов исполнял романсы на музыку русских композиторов на фоне картин, написанных им самим. Вокал был, разумеется, безупречен, а к своим живописным работам певец попросил отнестись снисходительно:

- Я никогда не учился живописи, в детстве рисовал от случая к случаю... В прошлом году мне подарили масляные краски, а потом вдруг появилось много свободного времени - и я решил попробовать.

Результат - два десятка работ: пейзажи, портреты, натюрморты. Наверное, где-то там, наверху, всполошились музы, ответственные за театр и пение, ведь в свое время они с таким трудом заполучили Антона в свое распоряжение: в 18 лет он, не зная музыкальной грамоты и никогда до того не занимаясь вокалом, поступил в музыкальное училище в Сыктывкаре, где тогда жил. Его первый педагог Марат Козлов помог совершить невозможное - после училища талантливый юноша поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, а после ее окончания десять лет проработал в Мариинке. Марат Константинович на портрете словно живой, весь концерт он был рядом и ободряюще смотрел на своего ученика.

Планы у Антона Перминова теперь разнообразные: мечтает спеть Даланда в вагнеровском "Летучем голландце" и поездить на машине по красивейшим местам Урала, положив в багажник этюдник.