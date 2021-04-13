В Челябинске не отключат тепло, несмотря на аномально жаркую погоду

В Челябинске, несмотря на аномально теплую погоду (сегодня в городе плюс 22 градуса, а завтра обещают 24), пока не спешат отключать отопление. Однако горожане могут самостоятельно обратиться в свою управляющую компанию, чтобы провести регулировку температурного режима на конкретных домах, сообщили во вторник в городской администрации.

- В последние годы в среднем окончание отопительного сезона в Челябинске приходится на даты с 25 апреля по 9 мая, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Мы проводим ежедневный мониторинг среднесуточной температуры для организации своевременного отключения в соответствии с действующим законодательством. Для досрочного отключения жители могут провести общее собрание и направить его протокол в свою управляющую организацию, которая в свою очередь направит заявку на отключение дома в ресурсоснабжающую организацию.

Однако торопиться челябинцам все же не рекомендуют: по прогнозу погоды, после резкого потепления, ожидается понижение температуры вплоть до ночных заморозков. А в случае досрочного отключения тепла возобновление его подачи будет уже невозможно.