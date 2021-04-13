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13.04.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге коммунальщики заплатят 250 тысяч за потоп в квартире

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Жительница Екатеринбурга судилась с управляющей компанией из-за потопа в квартире, после того, как у соседей сверху прорвало трубу. Причина - плохое обслуживание водовода, коррозия металлов из-за длительной эксплуатации без своевременного ремонта.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Авария произошла в 2020 году, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Причину потопа определила экспертиза. Стоимость ремонта составила 164 тысячи рублей. Женщина обратилась с иском к управляющей компании в Верх-Исетский районный суд. Она хотела взыскать стоимость ремонта, компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50 процентов от присужденной суммы и расходы по оплате услуг специалиста в размере семи тысяч рублей. Суд взыскал стоимость ремонта, компенсацию морального вреда - две тысячи рублей, штраф - 83 тысячи и расходы на оплату услуг специалиста - семь тысяч - всего 256 тысяч рублей.

Такое решение не устроило ответчика, он подал апелляционную жалобу. Коммунальщики посчитали, что авария случилась по вине соседей пострадавшей. Они сделали перепланировку и не согласовали проект, перенеся стояки холодного и горячего водоснабжения.

Областной суд не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции. Согласно экспертному заключению, перенос не мог повлиять на поломку трубы.

- Авария произошла на неизмененном участке, действующем с начала эксплуатации дома - с 1970 года. Водопровод, на котором случился прорыв, относится к общедомовому имуществу, а обязанность по его содержанию возложена на управляющую компанию. Доказательств того, что УК проводила осмотры имущества и следила за его состоянием, предоставлено не было.

Жалобу оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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