У тюменки Сати Хайбуллиной есть мечта - после окончания школы профессионально учиться рисованию в Санкт-Петербурге. Портфолио у девушки превосходное. Одни только эскизы костюмов - тонкая линия, проработка мельчайших деталей, будь то завиток или бусинка, - чего стоят! В недавно изданном иллюстрированном альбоме "Волшебный мир балета "Конек-Горбунок" (век XIX - век XXI)" юной художнице отдали два разворота.

- Как Константину Коровину, чьи работы представлены в другом разделе, - хвастает автор необычного издания доктор искусствоведения Наталья Сезева.

Три десятилетия Наталья собирала "ершовскую коллекцию" для Тюменского музея ИЗО, теперь же буквально в спартанских условиях при поддержке местных депутатов и Дома печати выпускает книги: первую посвятила иллюстрациям к "Коньку", вторую - одноименным балетам на сцене Большого и Мариинского театров, чего никто ранее не делал.

В творческих поисках Сезевой обычно везет. Приехала по делам в Москву, зашла в книжный магазин, взяла с полки "Энциклопедию Большого театра" и сразу открыла ее на странице с коровинскими эскизами к "Коньку-Горбунку" (специалисты считают: то была его лучшая работа на сцене). А потом на глаза попалась информация, что в музее театра хранится более 500 зарисовок костюмов и декораций художника. Идея выстрелила мгновенно: надо браться за альбом, а к участию пригласить талантливых ребят из школ искусств региона.

Наталья умудрилась попасть в святая святых столичных музеев, архивов и библиотек

О том, как рождался этот труд, рассказывать можно долго, тем более в самой книге о предыстории, неприятных казусах и счастливых случайностях, обо всей кухне проекта ни слова. Я сделаю это штрихами, как 16-летняя Сати. Без предварительных договоренностей и рекомендательных писем Наталья умудрилась попасть в святая святых столичных музеев, архивов и библиотек, заручилась поддержкой легендарного мастера Бориса Мессерера… Возможно, предчувствовала, что все скоро закроется, а потому в ту единственную командировку накануне "коронакризиса" сидела над документами ночи напролет - буквально вырвала ценные сведения из лап пандемии.

Теперь у учеников, чьи рисунки отобрали на конкурсе, есть по персональному экземпляру альбома - уже достижение как для первоклассников, так и для выпускников (прошлый год они называют сплошным приключением: бегали на мастер-классы, усердно работали, гадали, кого же оценит жюри). Издание поступит в детские школы искусств, библиотеки, театры и прочие учреждения культуры.

А недавно юные дарования получили новое задание от Натальи Сезевой. Третью книгу искусствовед решила посвятить декоративно-прикладному творчеству по наследию Ершова. Она выйдет в начале июня, как раз к фестивалю "Красная площадь" в Москве.

Досье "РГ"

Первый балет "Конек-Горбунок" в Петербурге к 1000-летию образования Русского государства поставила интернациональная команда: балетмейстер Сен-Леон - француз, композитор Пуни - итальянец, декоратор Роллер - немец, художник по костюмам Шарлемань - русский. Все великие примы - от Марфы Муравьевой и Матильды Кшесинской до Агриппины Вагановой и Майи Плисецкой - считали честью исполнить партию Царь-девицы.