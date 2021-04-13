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13.04.2021 14:46
Рубрика: Общество

Решение о сокращении финансирования исследований в области космоса отменено

Текст: Наталия Ячменникова
О пятикратном сокращении финансирования программ научного космоса речь больше не идет. Финансирование научных космических проектов Федеральной космической программы на 2016-2025 годы восстановлено в прежнем объеме, сказал на заседании президиума РАН президент академии Александр Сергеев.

По его словам, принято решение о восстановлении финансирования на уровне 15 млрд рублей в год, что позволит осуществить три миссии на Луну: в этом году - "Луна-25", в 2024 году - "Луна-26" и в 2025 году "Луна-27".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В ноябре 2020 года Александр Сергеев заявлял, что объемы финансирования научных исследований в области космоса в России до 2025 будут урезаны в пять раз - до трех миллиардов рублей с планировавшихся 12-15 миллиардов рублей, напоминают РИА Новости. В частности, многие эксперты опасались, что может пострадать российская лунная программа.

Федеральная космическая программа была принята в 2016 году на период 2016-2025 годов. Изначально предполагалось, что объем финансирования космических исследований составит 15 млрд рублей в год. "Но из-за постоянного секвестра этой программы финансирование уменьшилось и осталось на уровне 5 млрд рублей, и планировалось чуть ли не до 3 млрд рублей снижение через год-два", - отметил Сергеев.

Как подчеркивают ученые, Луна сейчас стала полем для космической гонки. Александр Сергеев обратил внимание, что первая лунная гонка относится к периоду с 1966 по 1976 гг., когда было осуществлено около двадцати мягких посадок на поверхность Луны. Спустя 45 лет наша страна возвращается: в октябре планируется запуск автоматической станции "Луна-25". И это, как заметил президент РАН, важный знаковый момент. Если первая гонка была временем покорения Луны, то сейчас пришло время ее освоения.

Общество Космос Наука и образование РАН

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