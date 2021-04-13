РФ и Иран подготовят соглашение по сотрудничеству в сфере биобезопасности

Москва и Тегеран будут сотрудничать в сфере биобезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Тегеране по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Россия и Иран подготовят соглашение по сотрудничеству в сфере биобезопасности", - сказал Лавров, напомнив о непрозрачной деятельности США в этой области и противодействии Вашингтона подобным инициативам.

Напомним, что Иран стал второй страной после Египта, где глава МИД России провел переговоры в ходе текущей поездки по Ближнему Востоку.

Одновременно, находясь в Тегеране, Лавров и Зариф подписали соглашение между правительствами РФ и ИРИ об учреждении и условиях деятельности культурных центров на территории двух стран.