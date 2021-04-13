Рябков: США превращают Украину в пороховую бочку

Поставляя вооружения Киеву, Вашингтон превращает Украину в пороховую бочку. Такое мнение озвучил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Поставки шли, они продолжаются​​​. Объtмы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Рябкова, вот уже много лет на территории Украины, в том числе на различных военных полигонах, проводятся тренировки с участием десятков и даже сотен иностранных инструкторов и советников. Кроме того, "создаются объекты, имеющие непосредственное и негативное отношение к безопасности России".

Сергей Рябков также заявил, что США фактически поощряют Киев не соблюдать Минские договоренности, призванные урегулировать конфликт в Донбассе.