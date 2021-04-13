Родители старшеклассников тратят на репетиторов 14 тысяч рублей в месяц

Чем старше школьник, тем больше денег его родители тратят на репетиторов. 43% мам и пап старшеклассников рассказали, что их ребенок берет уроки у "частников". Такие данные приводит SuperJob: сервис опросил 3000 родителей учеников 7-11 классов из всех округов страны.

Цели занятий с частными преподавателями в младших и старших классах разные. Как правило, в 7-8 классах это устранение пробелов в знаниях, повышение успеваемости ребенка и подготовка к олимпиадам. Здесь самые популярные репетиторы - по английскому языку, алгебре и геометрии, русскому языку. Чуть реже - по физике. Средняя сумма расходов на репетиторов для 7-8-классника - 2800 рублей в неделю.

А в 9-11 классах главная цель работы с репетитором - подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3000 рублей в неделю, родители учеников 10-11 классов - по 3500 рублей.

Здесь топ-5 предметов выглядят так: алгебра и геометрия, русский и английский языки, физика. Также в 9 классе в топе по популярности химия, а в 10-11 классах - история и обществознание.

В целом о систематических занятиях с репетитором сообщили более четверти мам и пап 7- и 8-классников (27%), треть - родителей 9-классников (34%). А в 10-11 классах, когда школьник уже вовсю готовится к ЕГЭ, к репетиторам обращаются уже 43% родителей.