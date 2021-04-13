Рогозин раскритиковал госдеп США за поздравление с Днем космонавтики

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин был неприятно удивлен поведением американских дипломатов, которые в поздравлении с Днем космонавтики забыли упомянуть имя Юрия Гагарина. "Мы об Америке и американцах думали лучше", - написал глава госкорпорации в Facebook. Он назвал американцев "засранцами". "Сверхдержавы так себя не ведут", - констатировал Рогозин.

Госдеп США опубликовал на своей русскоязычной странице в Facebook сообщение, в котором говорится, что 12 апреля по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. При этом имя первого космонавта внешнеполитическое ведомство почему-то указывать не стало.

В публикации нет данных о том, что первая страна, запустившая человека в космос - это СССР, а на прикрепленной к сообщению фотографии красуется американский астронавт с флагом США на скафандре.