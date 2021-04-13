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13.04.2021,  
09:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Россия продолжает получать заявки на покупку С-400 от зарубежных стран

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Зарубежные страны постоянно интересуются российской зенитной ракетной системой большой и средней дальности С-400 "Триумф". И Российская Федерация получает новые заявки на его поставки.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова, отвечая на вопрос о сроках поставки "Триумфа" в Индию, сообщает телеканал "Звезда". Она добавила, что ФСВТС констатирует сохраняющийся интерес к зенитной ракетной системе С-400 у потенциальных покупателей. В федеральную службу поступают подобные обращения.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Развертывание из походного положения - пять минут.

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