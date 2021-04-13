В выходные на трассе в Имоле пройдет второй этап чемпионата мира в гонках "Формулы-1" - Гран-при Эмилии-Романьи.

Отметим, что в ноябре прошлого года трасса в Имоле приняла гонку "Ф-1" после 14-летнего перерыва, и она прошла настолько увлекательно, что все команды и гонщики с удовольствием возвращаются на этот классический автодром.

Накануне гоночного уикенда российский пилот конюшни Haas Никита Мазепин рассказал журналистам, как готовится ко второму этапу мирового чемпионата.

"Неудача в Бахрейне имеет объяснение. Мне пришлось ко многому привыкать, это расписание гоночного уикенда - оно очень напряженное, учитывая количество происходящих событий. Нужно было сохранять концентрацию и привыкнуть к такому графику - это было самым важным. Увы, получилось не очень хорошо", - цитирует Мазепина F1News.ru.

Как вы готовились к этапу в Италии?

Российский пилот отметил, что серьезно готовился к этапу в Италии:

- Эти две недели были очень важны, чтобы оценить прошедший гоночный уикенд и понять, в чем я должен прибавить. Очевидно, что прибавлять нужно во многом, поскольку я - дебютант... Я гонялся в Имоле в Формуле-3 в 2016 году. Это трасса старой школы, и гонки на ней неразрывно связаны с воспоминаниями об Айртоне Сенне. За рулем "Ф-1" трасса будет не такой, какой я ее знаю, но я с нетерпением жду возможности вновь оказаться на ней. Ключ ко всему - квалификация. Постараюсь быть в хорошей форме.