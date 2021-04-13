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13.04.2021 18:36
Рубрика: Общество

РПЦ в пандемию оказала помощь нуждающимся на десятки миллионов рублей

Текст: Елена Яковлева
73 епархиальных священнослужителя и монашествующих ставропигиальных обителей болеют сегодня в России, в Беларуси - 16. Скончались 170 клириков - 151 и 19 соответственно. Переболели и выздоровели более 5200 клириков. Такие данные приводятся в журналах сегодняшнего заседания Священного Синода.

Информация по другим странам канонической территории Московского Патриархата пока собирается и впоследствии будет представлена Архиерейскому Собору.

Сейчас, как отмечается в журналах Синода, в странах канонической ответственности Русской Православной Церкви эпидемическая обстановка существенно различается.

- Если в России и Беларуси ситуация стабилизировалась, то в большинстве стран сохраняются существенные ограничения, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Отмечается также, что в период пандемии в Церкви активизировалось служение милосердия.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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- С начала пандемии в большинстве епархий была организована дополнительная продуктовая и вещевая помощь для нуждающихся. Кроме того, во время эпидемии стали особенно востребованы созданные за последние годы Церковью приюты для мам и центры гуманитарной помощи. В 2020 году благотворителями были выделены крупные суммы на закупку продуктовых и гигиенических наборов, а также на оплату труда сотрудников, коммунальных расходов упомянутых учреждений, - отмечается в Журнале Синода.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению организовал сбор средств на продукты. На собранные 26,3 миллиона рублей были закуплены и переданы нуждающимся более 23 тысяч продуктовых наборов в 72 епархиях на территории России, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Восточного Тимора и Филиппин. Сбор средств и закупка наборов продолжается. В настоящее время продуктовую помощь нуждающимся выдают в 28 епархиях.

В 2020 году при поддержке Синодального отдела по благотворительности фонд продовольствия "Русь" совместно с 21 епархией передал нуждающимся свыше 990 тонн продуктов.

Многие епархии передавали больницам медицинское оборудование и лекарства.

Бишкекская епархия по согласованию с местными органами власти развернула в своем здании COVID-стационар - он принимал 40 человек в день. Средства на покупку оборудования и на зарплату фельдшера дал Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

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Возросла нагрузка на церковные приюты и проекты для бездомных в епархиях. В Церкви была организована пастырская поддержка пожилых в домах престарелых и интернатах.

Широкомасштабную помощь организовала каноническая Украинская православная Церковь: переданы сотни тонн продуктов, вещей, оборудование для медиков. В 2020 году социально-гуманитарный отдел Украинской Церкви вместе с епархиями оказал финансовую и материальную помощь медучреждениям и населению на сумму свыше 2,5 миллиона гривен (6,7 миллионов рублей) Нуждающимся передано 413 тонн продуктов и 62 тонны вещей. Одесская епархия подарила медикам две машины "скорой помощи".

Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19

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