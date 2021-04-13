Сахалинский опыт в развитии соцсферы применят по всей России

Сахалинская область стала одним из регионов-лидеров по социальной поддержке населения. Развитие этого блока высоко оценил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Опыт Сахалинской области в части предоставления мер поддержки семьям с детьми, развития волонтерства, поддержки старшего поколения, преодоления бедности интересен. Такие практики востребованы на федеральном уровне. Мы проанализируем предлагаемые регионом подходы с тем, чтобы воспользоваться отдельными практиками и на федеральном уровне, - пообещал Антон Котяков на встрече с губернатором области Валерием Лимаренко.

В регионе реализуют ряд социальных программ. Среди них - проект "Сахалинское долголетие" для жителей старше 55 лет. По "Единой карте сахалинца" они могут бесплатно посещать киносеансы и театральные спектакли, заниматься в спортивных залах, приобретать лекарства, продукты и другие товары со скидками. Программа "Забота 65+" помогает выявить пенсионеров, которые нуждаются в посторонней помощи. Сотрудники районных администраций, правоохранители, медики социальные работники и волонтеры собирают информацию и оказывают необходимые услуги.

На поддержку семей с детьми из областного бюджета за последний год направили 7,7 миллиарда рублей. В дополнение к федеральной льготе на детей от трех до семи лет ввели ежемесячную доплату от региона. Получить можно от 8650 до 17300 рублей на ребенка.

- Мы активно используем современные возможности цифровизации в процессе оказания социальной помощи. В 2021 году процесс предоставления мер соцподдержки будет совершенствоваться. Начал действовать принципиально новый подход - не заявительный, а выявительный, - рассказал глава региона.