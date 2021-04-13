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13.04.2021 15:22
Рубрика: Общество

Сайт "Дунбэйван" стал партнером "Российской газеты"

Текст: Екатерина Угодникова
К проекту контент-сотрудничества "Российской газеты" присоединились СМИ Китайской Народной Республики. Подписано соглашение с официальным сайтом новостей провинции Хэйлунцзян - сетевым изданием "Дунбэйван".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Партнерские отношения между СМИ сложились еще пять лет назад и активно развивались все эти годы. Теперь они обрели дополнительные формы. Это уже не только обмен контентом, но и помощь в организации комментариев. И что не менее важно - международный обмен опытом.

Фото: iStock
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа

"Дунбэйван" - единственный официальный сайт новостей и интернет-портал в провинции Хэйлунцзян. В настоящий момент он является самым влиятельным и посещаемым в Северо-Восточном Китае. В 2006 году для развития сотрудничества между КНР и РФ была открыта онлайн-платформа на русском языке - сайт "Партнеры".

За годы работы русскоязычный канал приобрел аудиторию более, чем в 30 странах мира. Средняя ежедневная посещаемость раздела - миллион пользователей. Северо-Восточный сайт ("Дунбэйван") и его русская версия "Партнеры" стали важным связующим звеном между СМИ провинции Хэйлунцзян и Дальнего Востока России.

А выход проекта контент-партнерства "РГ" на международный уровень позволит странам не только лучше узнать друг друга, но и написать новую страницу в развитии отношений Китая и России, уверены участники соглашения.

Справка "РГ"

Проект контент-партнерства с региональными СМИ существует с 2018 года. В нем принимают участие 576 изданий из 64 российских регионов.

Партнеры обмениваются контентом, готовят совместные редакционные материалы, запускают спецпроекты. СМИ-партнеры также принимают участие в информационных мероприятиях "РГ" и устанавливают более тесное сотрудничество с ведомствами и экспертами федерального уровня.

В этом году к проекту присоединились и СМИ Кыргызской Республики

Редакция любого местного издания или интернет-портала, интересующаяся партнерством с "Российской газетой", может обратиться по электронной почте reg-smi@rg.ru

Общество СМИ и соцсети Отношения России и Китая

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