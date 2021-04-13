Сергей Лавров встретился с высшим руководством Египта

В понедельник, накануне начала мусульманского праздника Рамадан, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил столицу Египта - Каир. Крупнейший город африканского континента встретил гостя из Москвы традиционным арабским хаосом на дорогах и какофонией клаксонов. Это, впрочем, нисколько не помешало российскому министру уместить в короткий восьмичасовой промежуток времени серию встреч с высшим руководством Египта, руководителями внешнеполитической и специальной служб государства, а также провести переговоры с генеральным секретарем расположенной в Каире Лиги Арабских Государств.

Стратегические отношения

Рано утром 12 апреля Сергея Лаврова принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В ходе этой и последующих встреч рефреном звучал тезис - отношения Москвы и Каира носят стратегический характер. По словам Лаврова, такое "новое качество" они приобрели после подписания президентами России и Египта осенью 2018 года Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве (вступил в силу 10 января 2021 года).

"Египет - в числе ключевых партнеров России на Ближнем Востоке и Африканском континенте", - заявил Лавров в преддверии своего визита в Каир египетской газете "Аль-Ахрам". А в беседе с "РГ" один из египетских дипломатов подтвердил: в Египте ценят тот факт, что являются единственной страной в Африке, с которой Москва выстраивает стратегический характер сотрудничества.

В чем же он измеряется помимо подчеркнуто высокого уровня контактов Лаврова в Каире? Прежде всего в масштабных совместных торгово-экономических проектах, таких как строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа" и создание Российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. Бросив взгляд из-под толстой золотой оправы очков на тезисы для переговоров, согласившийся побеседовать со мной дипломат-египтянин добавил: Каир заинтересован в поставках российской муки, машин, вагонов, нефти и активно изучает вопрос запуска производства российской вакцины "Спутник V" на своей территории.

Обмен мнениями в "Тахрире"

Переговоры между Сергеем Лавровым и его египетским коллегой Самехом Шукри прошли в особняке МИД Арабской республики "Тахрир". Он расположен в двух шагах от одноименной площади, где 10 лет назад произошли драматичные события на волне захлестнувшей Большой Ближний Восток "арабской весны". В сегодняшней гудяще-бурлящей столице Египта о них напоминают разве что многочисленные блокпосты с вооруженными солдатами (которых категорически запрещено фотографировать). Однако в ряде стран ближневосточного региона до сих пор расхлебывают последствия массовых антиправительственных выступлений десятилетней давности.

В этом контексте неудивительно, что именно региональной проблематике, помимо перспектив развития двусторонних отношений, уделили значительное внимание Лавров и Шукри. Прежде всего обмен мнениями состоялся по ситуации вокруг Ливии, Ливана, Сирии, в зоне Персидского залива, а также палестинско-израильского урегулирования.

"Отметили с удовлетворением некоторую стабилизацию военно-политической ситуации в Ливии, что создает благоприятные условия для восстановления единства страны. Мы выступаем за выполнение всех тех решений, которые были приняты самими ливийцами в Женеве и затем в Ливии, по вопросам организации переходного процесса и подготовки к референдуму по конституции и к выборам новых органов власти", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Правительственный кризис в Ливане также "можно решить только силами ливанцев" и "без навязывания рецептов извне", отметил глава МИД РФ, акцентировав внимание на том, что правительство страны "должно отражать мнение всех частей ливанского общества" и анонсировав визит в Москву премьер-министра Ливана "в ближайшие дни".

Плотина раздора

Одним из главных вопросов, интересовавших египетских журналистов в ходе пресс-конференции Лаврова и Шукри, стала позиция Москвы в споре между Египтом, Эфиопией и Суданом из-за строительства на эфиопской территории платины "Возрождение". В Каире всерьез опасаются, что в случае начала эксплуатации этого гидротехнического сооружения в истоках Нила (ведется Эфиопией с 2011 года) под угрозу может быть поставлена национальная безопасность Египта из-за возможного обмеления питающей египетскую экономику "реки жизни".

По словам Сергея Лаврова, Россия надеется на урегулирование этого кризиса исключительно путем переговоров и готова предоставить необходимое содействие.

"В свое время наше руководство предложило вовлеченным в этот спор странам техническую экспертизу. Прежде всего, снимки из космоса, как я понимаю, и анализ экспертов в водно-энергетической сфере. Это было передано. Мы на никакие другие роли не претендуем. Нас не приглашали в посредники, - сказал Лавров. - В посредники приглашались и США, и ЕС, и ООН, и Африканский союз, что я считаю очень верным, потому что Африканский союз как раз та структура, в которой представлены все три участника процесса и где должна проявиться африканская традиция решать африканские проблемы усилиями самих африканских стран".

Со своей стороны, Самех Шукри пояснил, что Каир "надеется на российскую поддержку в этом вопросе, поскольку Россия имеет привилегированные отношения со всеми тремя странами" - Египтом, Суданом и Эфиопией

Разведка и Лига

О достигнутой степени доверительности в российско-египетском диалоге говорит и факт посещения главой МИД России Службы общей разведки (СОР) Египта. Стоит ли говорить, что посещение штаб-квартир иностранных спецслужб, как правило, не входит в программу и профиль главного российского дипломата. Однако для высокопоставленного гостя из Москвы в Египте открыли и эти секретные двери - с Лавровым встретился директор СОР Аббас Кямель.

Впрочем, с учетом приоритетности вопросов безопасности для Москвы в преддверии ожидаемого возобновления чартерных рейсов из российских городов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду такая встреча вполне закономерна. Россия должна быть полностью уверена в том, что угрозы нашим туристам со стороны международных террористов на египетской территории нет. А трагедии, подобной теракту против Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом, больше никогда не повторится.

Наконец, руководителя российского внешнеполитического ведомства приняли и в расположенной в Каире штаб-квартире Лиги Арабских Государств (ЛАГ). Переговоры с генсеком этой международной организации Ахмедом Абульгейтом были закрыты для прессы, но, очевидно, что речь шла о перспективах возвещения в ЛАГ Сирии, членство которой было приостановлено в ноябре 2011 года. По словам Лаврова, у ряда стран ближневосточного региона "имеется настрой на скорейшее возвращение Сирии в "арабскую семью", неотъемлемой частью которой она была и остается".

Из Каира Сергей Лавров вылетел в Тегеран, где 13 апреля проведет встречи с руководством Исламской Республики Иран.