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13.04.2021 16:10
Рубрика: Власть

Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе

Текст: Иван Петров
НАТО за последние 3 года значительно нарастило военную активность у российских границ. Об этом во вторник на совещании в Североморске сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, Североатлантический альянс ежегодно в Европе проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность.

"В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "4 по 30" (предусматривает в течение 30 суток появление в Европе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей - прим. "РГ"). По сравнению с прошлым годом в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки и в полтора раза - морской", - рассказал глава российского военного ведомства.

Фото: Министерство обороны РФ
Шойгу: США и НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике

Сергей Шойгу напомнил, что весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение "Дефендер Юрой - 2021".

Сейчас американские войска, по словам российского министра, перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу. "Идет перемещение войск в Европе к российским границам. При этом основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе", - рассказал Шойгу.

Всего же рядом с нашими границами, по подсчетам военных, будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники. В том числе стратегической авиации.

Сергей Шойгу отметил, что пришлось принять соответствующие меры, реагируя "на угрожающую России военную деятельность НАТО".

Фото: Минобороны РФ
Опубликовано видео перехвата российским МиГ-31 самолета ВВС США

За зимний период в рамках контрольных занятий обучения была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. В течение трех недель 2 армии и 3 соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи России для выполнения учебно-боевых задач. "Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности государства. Данные объединения и соединения задействованы в настоящее время в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель", - заключил министр обороны России.

В Совфеде назвали провокацией переброску войск США и НАТО к границам РФ

Текст: Галина Мисливская
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал безобразием и провокацией действия США и НАТО, которые стягивают войска к российским границам.

Ранее об активности альянса сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам", - сказал он, уточнив, что основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе.

Фото: Сергей Куксин / РГ
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"Россия очень внимательно отслеживает ситуацию. Я считаю, то, что сейчас совершают страны НАТО, - это полное безобразие, это провокация", - сказал Владимир Джабаров в беседе с RT.

Сенатор считает, что таким образом Запад подталкивает Украину, хочет ее руками втянуть Россию в конфликт. "Мы принимаем адекватные меры, потому что мы должны понимать, что в случае любого обострения ситуации должны будем дать достойный ответ", - сказал Джабаров и подчеркнул, что угрожать России бесполезно.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и НАТО РГ-Фото

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