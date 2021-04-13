Шойгу заявил о переброске к границам России войск США и НАТО

США и НАТО перемещают свои войска к границам европейской части России, планируя разместить порядка 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения, включая стратегическую авиацию. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Идет перемещение войск в Европе к российским границам, - сказал министр обороны РФ в ходе совещания в Североморске. - Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе".

Глава Минобороны также отметил, что в странах Балтии и в Польше активно усиливаются группировки американских войск, реализуется концепция США "четыре по тридцать", а интенсивность воздушной разведки увеличена в 2 раза по сравнению с прошлым годом.