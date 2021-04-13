СК просит вновь арестовать ранее оправданного экс-владельца фабрики "Меньшевик"

Оправданный по громкому уголовному делу об убийстве экс-владелец столичной фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов вновь задержан правоохранительными органами. Задержание произошло в понедельник 12 апреля. Но стало известно о нем на день позже, когда в суд поступило ходатайство из Следственного комитета России об аресте. "Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И.И.", - сообщили "РГ" в Пресненском районном суде Москвы.

Стоит отметить, что вопрос об отправлении в СИЗО подозреваемого будет решать Пресненский, а не Басманный суд, как это происходит обычно с фигурантами уголовных дел, расследуемых СК. Возможно, это связано с тем, что задержанный находится не в кабинете у следователя, а в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

Но самое любопытное в этом новом расследовании другое. Аверьянова задержали не за новое преступление, как могло показаться, а, как выяснилось, ровно за тот же инцидент, за который он был осужден и оправдан. То есть, за стрельбу в охранника, который погиб от огнестрельного ранения. Но присяжные пришли к выводу, что вины Аверьянова в этом роковом событии нет, и в убийстве он не виновен.

А так как за одно и то же преступление судить дважды по закону нельзя, следователи по сути пошли на хитрость. Они возбудили дело по "новым обстоятельствам". Так, действительно, бывает, когда вскрывается важная информация, которая раньше не была известна следователям. Но в данном случае ничего нового в деле не появилось. Просто, если раньше Аверьянова судили за убийство охранника, то теперь решили привлечь за покушение на убийство "других лиц". Тех, кто стояли рядом с погибшим охранником. Почему следствие сделало это только через три с половиной года после совершения преступления, корреспонденту "РГ" в Следственном комитете пояснить не смогли.

По данным "МК", в новом деле потерпевшим проходит судебный пристав и еще некие граждане Раджабов и Абрамов. По первому делу их не признавали в этом статусе. По версии самого Аверьянова, новые потерпевшие и новое дело появились после того, как он решил вернуть себе фабрику "Меньшевик". Сейчас предприятие, по его словам, намеренно банкротят. В конце апреля должен состояться арбитражный суд по одному из его исков к новым собственникам.

Сам инцидент, напомним, произошел 27 декабря 2017 года. Тогда рано утром на территории столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" повздорили бывший владелец Илья Аверьянов и новые собственники. Визитеры привели с собой сотрудников ЧОП и даже судебного пристава, у которого был исполнительный лист на сумму в 3,3 миллиона рублей. Общаться с ними Аверьянов не захотел, а стал прогонять их, отпугивая карабином "Сайга". 31-летний охранник Алексей Осипов попытался отобрать у Аверьянова оружие. В ходе борьбы произошел выстрел, смертельно ранивший Осипова. Сразу после этого Аверьянов связался по телефону с журналистами и заявил, что на его фабрике происходит рейдерский захват.

Мосгорсуд в феврале прошлого года признал решение присяжных законным и оправдал подсудимого. Решение вступило в законную силу. Предоставили ему, как и полагается в подобных случаях, право на реабилитацию.