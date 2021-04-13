Сколько стоят билеты в обновленный кинотеатр "Художественный"

Поклонники столичного кинотеатра "Художественный", который открылся после длительной реставрации всего пять дней назад, озадачены ценами на билеты. По мнению киноманов, визит к большому экрану неоправданно дорог. Доступные по карману сеансы идут только утром и днем, когда многие работают и учатся.

В самом кинотеатре объяснили: есть три категории сеансов: регулярные, премьерные и спецпоказы. Для первых фильмы отбираются из широкого проката. Нижний порог стоимости - 290 рублей утром и днем в будние дни, а верхний - 750 рублей в вечерние часы по выходным.

Билеты на премьеры обойдутся дороже - например, билет на фильм "Отец", номинированный на премию "Оскар", оценили в 1500 рублей. Позже его можно будет посмотреть дешевле. Есть и фильмы, которые зрители могут увидеть только в "Художественном". "В апреле мы привезли в Россию боснийскую драму "Куда идёшь, Аида?" - ее номинировали на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке, - говорят в кинотеатре. - Билеты на нее стоят 750 рублей". Для тех, кто ценит приватность и комфорт, открыт камерный зал на 21 место. Билеты там от 2000 до 6000 рублей. Для льготников, включая студентов и пенсионеров, в большой и два малых зала цены снижены до 200 рублей на сеансы с понедельника по среду с 9.00 до 17.59.

- Текущие цены на билеты - это компромисс между средними ценами на билеты по Москве, стоимостью эксплуатации здания и желанием показывать лучшие фильмы в исторических интерьерах, - говорится в сообщении официального Instagram-аккаунта "Художественного". - Да, цены изменились. Но за семь лет средняя стоимость билетов в кино выросла, и кинотеатр не смог бы существовать с билетами по 50-100 рублей, как это было раньше.

Ценники обновленного "Художественного" тем временем активно обсуждают в социальных сетях. Мнения пользователей разделились. Одни поклонники кинотеатра говорят, что цены - справедливые, поскольку показы проходят в историческом кинотеатре и на современном оборудовании. Да и поход в такое место - праздник, считают они. Другие - ценами удивлены: многие комментарии пользователей на странице кинотеатра в Instagram именно об этом. Делятся своим мнением горожане и в личных аккаунтах. Например, Маргарита задается вопросом: кто будет ходить в кино днем, если студенты учатся до вечера, а трудоспособное население работает? Да и у школьников нет льгот. Пользователи соцсетей тут же подсчитали, что семейные выходные в кино выльются в кругленькую сумму.

Справка "РГ"

"Художественный" - старейший в городе кинотеатр, который открылся в 1909 году. Его спроектировал архитектор Николай Благовещенский, а спустя несколько лет перестроил Федор Шехтель. Стены здания помнят Толстого, Есенина и других известных людей.

А как у вас?

Стоимость билетов в кинотеатры различных городов страны разная, но, как правило, различия эти не столь существенны. В Якутске увидеть фильм можно, заплатив от 120 до 310 рублей. В Перми это удовольствие обойдется в сумму от 110 до 320 рублей. Ну а в Воронеже минимальная стоимость билетика в кино - 100 рублей, максимальная - в районе 300 рублей.

Разница стоимости билетов зависит от популярности кинотеатра, времени и формата показа фильма. К примеру, в питерском кинотеатре "Нева" дневной сеанс может стоить 200 рублей, а вечерний на этот же самый фильм - уже 360. В ВИП-зале цена билета доходит до 450 рублей. Но есть и дешевле.

Подготовил Андрей Мельников