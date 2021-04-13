Сколько стоят билеты в обновленный кинотеатр "Художественный"

Новости

"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче 20:40
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 20:13
СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года 20:03
Цена нефти начала расти после разговора Путина и Байдена 19:59
В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию 19:59
В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке 19:38
Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 19:32
Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму 19:22
Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей 19:13
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru 19:01
Завершены испытания пистолета "Аспид" 18:50
Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе 18:48
Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК 18:45
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны 18:43
Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса 18:43
Лашет потребовал от Зедера "прекратить театр одного актера" 18:43
Патриарх: Верующие относятся к санитарным мерам в храмах с пониманием 18:41
В Петербурге ушло в суд дело картеля поставщиков детского питания 18:40
В Минфине назвали "весьма вероятной" денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 18:33
В Петербурге ребенку второй раз пересадили донорское сердце 18:14
ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию других сервисов 18:13
"Спартак" условно наказан игрой без зрителей за оскорбления Гилерме 18:11
В РФПИ рассказали о масштабах производства вакцины "Спутник V" в Индии 18:08
Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ 18:06
К тушению пожара на окраине Воронежа подключили поезд 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 20:07
Рубрика: Культура

Ценный кадр

Сколько стоят билеты в обновленный кинотеатр "Художественный"
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Поклонники столичного кинотеатра "Художественный", который открылся после длительной реставрации всего пять дней назад, озадачены ценами на билеты. По мнению киноманов, визит к большому экрану неоправданно дорог. Доступные по карману сеансы идут только утром и днем, когда многие работают и учатся.
Спор разгорелся вокруг залов повышенной комфортности. Фото: Александр Корольков Спор разгорелся вокруг залов повышенной комфортности. Фото: Александр Корольков
Спор разгорелся вокруг залов повышенной комфортности. Фото: Александр Корольков

В самом кинотеатре объяснили: есть три категории сеансов: регулярные, премьерные и спецпоказы. Для первых фильмы отбираются из широкого проката. Нижний порог стоимости - 290 рублей утром и днем в будние дни, а верхний - 750 рублей в вечерние часы по выходным.

Фото: Александр Корольков/РГ
"Художественный" открыт - "Елисеевский" закрыт

Билеты на премьеры обойдутся дороже - например, билет на фильм "Отец", номинированный на премию "Оскар", оценили в 1500 рублей. Позже его можно будет посмотреть дешевле. Есть и фильмы, которые зрители могут увидеть только в "Художественном". "В апреле мы привезли в Россию боснийскую драму "Куда идёшь, Аида?" - ее номинировали на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке, - говорят в кинотеатре. - Билеты на нее стоят 750 рублей". Для тех, кто ценит приватность и комфорт, открыт камерный зал на 21 место. Билеты там от 2000 до 6000 рублей. Для льготников, включая студентов и пенсионеров, в большой и два малых зала цены снижены до 200 рублей на сеансы с понедельника по среду с 9.00 до 17.59.

- Текущие цены на билеты - это компромисс между средними ценами на билеты по Москве, стоимостью эксплуатации здания и желанием показывать лучшие фильмы в исторических интерьерах, - говорится в сообщении официального Instagram-аккаунта "Художественного". - Да, цены изменились. Но за семь лет средняя стоимость билетов в кино выросла, и кинотеатр не смог бы существовать с билетами по 50-100 рублей, как это было раньше.

Ценники обновленного "Художественного" тем временем активно обсуждают в социальных сетях. Мнения пользователей разделились. Одни поклонники кинотеатра говорят, что цены - справедливые, поскольку показы проходят в историческом кинотеатре и на современном оборудовании. Да и поход в такое место - праздник, считают они. Другие - ценами удивлены: многие комментарии пользователей на странице кинотеатра в Instagram именно об этом. Делятся своим мнением горожане и в личных аккаунтах. Например, Маргарита задается вопросом: кто будет ходить в кино днем, если студенты учатся до вечера, а трудоспособное население работает? Да и у школьников нет льгот. Пользователи соцсетей тут же подсчитали, что семейные выходные в кино выльются в кругленькую сумму.

Справка "РГ"

"Художественный" - старейший в городе кинотеатр, который открылся в 1909 году. Его спроектировал архитектор Николай Благовещенский, а спустя несколько лет перестроил Федор Шехтель. Стены здания помнят Толстого, Есенина и других известных людей.

А как у вас?

Стоимость билетов в кинотеатры различных городов страны разная, но, как правило, различия эти не столь существенны. В Якутске увидеть фильм можно, заплатив от 120 до 310 рублей. В Перми это удовольствие обойдется в сумму от 110 до 320 рублей. Ну а в Воронеже минимальная стоимость билетика в кино - 100 рублей, максимальная - в районе 300 рублей.

Разница стоимости билетов зависит от популярности кинотеатра, времени и формата показа фильма. К примеру, в питерском кинотеатре "Нева" дневной сеанс может стоить 200 рублей, а вечерний на этот же самый фильм - уже 360. В ВИП-зале цена билета доходит до 450 рублей. Но есть и дешевле.

Подготовил Андрей Мельников

Культура Кино и ТВ

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В США рекомендовали приостановить вакцинацию J&J из-за случаев тромбоза
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты