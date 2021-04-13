СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года

Президент США Джо Байден наметил символическую дату полного вывода американских войск из Афганистана. Как следует из утечки в The Washington Post, хозяин Белого дома собрался сделать это к 11 сентября 2021 года - то есть ровно через двадцать лет после печально известных терактов 11 сентября, в ответ на которые республиканец Джордж Буш-младший созвал международную коалицию, начавшую операцию "Несокрушимая свобода".

О планах демократа Байдена изданию сообщили сразу несколько источников, близких к администрации. "Мы намерены полностью вывести войска к сентябрю", - сообщил собеседник газеты. Как известно, постепенный уход сил коалиции из Афганистана начался десять лет назад, значительный вывод войск США и НАТО произошел в 2014-м. Однако американское присутствие в виде военных баз в регионе сохранилось. В Белом доме пока не комментировали эту информацию. По данным The Washington Post, Байден официально озвучит решение 14 апреля.