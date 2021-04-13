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13.04.2021 20:45
Рубрика: Экономика

Невыездных отпустят раньше

Снимать ограничения на выезд с должников будет искусственный интеллект
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность автоматического принятия решений службой судебных приставов. Проще говоря: снимать ограничения с граждан, в том числе запрет на выезд за границу, смогут специальные компьютерные программы. Разумеется - после уплаты долга.
Робот сможет отправить в полет человека, расплатившегося с долгами. Фото: istock Робот сможет отправить в полет человека, расплатившегося с долгами. Фото: istock
Робот сможет отправить в полет человека, расплатившегося с долгами. Фото: istock

Страшный сон любого отпускника: на границе вдруг выясняется, что ты - должник. И граница закрыты. Тебе остается лишь посмотреть, как взмывает в небо твой самолет. То есть он мог бы стать твоим, но крылья тебе обрезали. Сегодня решить проблему в аэропорту и тут уже улететь невозможно. Только если очень повезет: допустим, приставы проводят специальную акцию во время больших праздников. Такие случаи бывали, и дежурные приставы помогали невыездным стать выездными. Но все же это исключения.

Фото: iStock
Суды подключили искусственный интеллект к взысканию транспортного налога

Дело в том, что мало просто погасить долг. Надо, чтобы судебный пристав - и не любой, а специально уполномоченный, - проверил, что долг закрыт, и вынес официальное постановление. А затем документ надо направить в Пограничную службу ФСБ. Даже при идеальном раскладе, когда интернет работает, все уполномоченные сотрудники сидят за компьютерами, а программы не висят, нужно какое-то время, чтобы выключить красный свет.

Есть надежда, что искусственный интеллект ускорит процесс. У него не бывает усталости. Он всегда начеку. И он не уходит в буфет выпить кофе.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что законопроект автоматизирует процессы в службе судебных приставов.

"Цифровая трансформация системы принудительного исполнения является одной из важнейших задач. Еще осенью прошлого года на портале госуслуг появилась возможность подачи ходатайств, заявлений, объяснений, отводов и жалоб в рамках исполнительных производств", - рассказал он.

Владимир Груздев отметил, что обеспечена возможность уведомления граждан о вынесенных процессуальных решениях посредством Единого портала госуслуг.

Сфера применения искусственного интеллекта в госуслугах расширится

"В дальнейшем ведомство планирует внедрить "реестровую модель" принудительного исполнения, которая позволит исключить бумажный документооборот. В перспективе в рамках данной системы многие решения будут приниматься в автоматическом режиме. Например, неуплата в срок штрафа за нарушение Правил дорожного движения приведет к автоматическому возбуждению исполнительного производства", - пояснил он.

Также в автоматическом режиме могут отменяться вынесенные в отношении должников ограничения. "В том случае, если появится информация о погашении долга, автоматическая система снимет, например, ограничение на выезд за границу. Предлагаемые новации повысят эффективность работы службы принудительного исполнения", - резюмировал Владимир Груздев.

Если нарушитель, например, ПДД, не уплатит вовремя штраф, компьютерная программа автоматически передаст сигнал приставам

Важно, что и принимать решение о возбуждении исполнительного производства сможет тоже искусственный интеллект. Это значит, например, что неуплата административного штрафа может автоматически приводить к передаче дела приставам. В проекте сказано, что такие решения могут приниматься в том числе на основании наличия в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации о неуплате в установленный срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ.

Решения будут оформляться как постановления Федеральной службы судебных приставов, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ведомства.

Досье "РГ"

За год ФССП России было вынесено более 9 миллионов постановлений о временном ограничении выезда должников за границу. Общая сумма долга невыездных составила более 3,4 миллиарда.

Из-за того, что система уведомления часто не срабатывает, люди нередко узнают о запрете на выезд уже на границе. В случае принятия закона, возможно, неприятных сюрпризов станет намного меньше. Уведомления будут приходить на портал госуслуг, а также по SMS.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Работа власти Судебная система Правительство Минюст ФССП Полномочия судебных приставов

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