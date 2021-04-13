Справедливо ли упрекать Россию в том, что является нормой на Западе

Российское отделение международной организации "Гринпис" заявило, что, дескать, строительство нового современного курорта в Сочи незаконно. Сочтем это собственным мнением экологов, ведь оценивать законность или незаконность вправе лишь правоохранительные органы.

По версии экологов, на территории Сочинского национального парка планируется строительство горноклиматического и горнолыжного курорта "Долина Васта". Говорится о размещении 80 км горнолыжных трасс и подъемников общей протяженностью 13 км.

"Где в нацпарке хотят построить курорт, пока точно неизвестно", - признает "Гринпис". Следующая фраза звучит более категорично: "Но это в любом случае приведет к разрушению природных комплексов Сочинского национального парка…"

Знакомясь с таким подходом к проблеме, возникает ощущение дежа-вю и приходит на память нечто похожее. Например, позиция того же "Гринпис", в начале 2010-х выступившего против реализации проектов туристического кластера на Северном Кавказе. В распространенном тогда в ряде СМИ заявлении утверждалось, что строительство курортов нанесет ущерб экологии региона. Шум постепенно стих…

В новом заявлении "Гринпис" звучит, что "реализовать амбициозные планы" и создать курорт в нацпарке невозможно по закону. Следует ссылка на ФЗ №321 от 2018 года, ограничивший капстроительство объектов спорта в нацпарках. Стоит ли понимать, что курорт, спорт и экология - несовместимые понятия?

Ранее СМИ писали, что ВЭБ, "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" заявили о намерении создать в горном кластере Сочи новый всесезонный курорт "Долина Васта". Объем инвестиций оценивается в 80 млрд рублей.

Планируются вложения в экономику региона и повышение уровня его привлекательности, в том числе для иностранцев. Кому придет в голову тратить деньги на "разрушение нацпарка"? Такое расточительство только повредит инвестиционному климату в регионе, в чем не заинтересованы ни власти, ни бизнес.

Логика инвестора проста - вкладываешь средства в развитие туркластера и начинаешь на нем зарабатывать. В бизнесе это называется "длинные деньги". Инвестор не ожидает быстрой отдачи от вложений, а значит, сделает все на совесть - степень респектабельности курорта будет формироваться годами.

В выигрыше должны остаться и туристы, у которых появится интересный объект для отдыха, и регион, который получит новые рабочие места и налоги. Выгадает и местное население, которое сможет на условиях той же самозанятости зарабатывать на обслуживании отдыхающих, как это делают на всех курортах мира. Выстроится целая инфраструктура малого бизнеса.

Регион сможет вкладывать средства, полученные от работы курорта, в мероприятия по защите экологии. Обычно бизнес и сам берет на себя обязательства по охране природы, подписывая с властями инвестиционный договор. Нарушать эти условия невыгодно, так как в этом случае договор расторгается, а вложенные деньги уже не вернешь.

Разрушать природу - себе дороже, а вот экономические плюсы от ее сохранения очевидны. За это говорит и опыт: работа курортов на особых природных территориях не нова. Они не только в России, но и по всей Европе работали и столетия назад. И ничего, дожили до наших дней, как, например, тот же Кисловодск, хотя с горок курортники на лыжах спускались с давних времен.

Почему же возникает вопрос: незаконно, недопустимо, нельзя? Известный латинский фразеологизм гласит: "Что позволено Юпитеру, не позволено быку". Это означает, что одни могут позволить себе то, что для других запретно. Россия привыкла к двойным стандартам в политике. Не хотелось бы его переноса в экономику. Но как объяснить то, что строительство курортов в нацпарках РФ называют незаконным, а на Западе - это преуспевающий бизнес, к которому вопросов нет?

"Этот роскошный коттедж расположен в непревзойденных природных окрестностях Скалистых гор, в самом сердце национального парка Банф, внесенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ожидают нескончаемые приключения, новые впечатления и активный отдых, включая катание на лыжах, путешествие пешком и сплав на плотах по бурным рекам", - это цитата с сайта международного туроператора, приглашающего в Канаду.

Таких примеров немало - в Европе, Азии, Африке, Южной Америке. В Хорватии известны пятизвездочные отели и велосипедные маршруты, завлекающие туриста тем, что эта красота расположена в каких-то метрах от озера Козяк, самого большого в нацпарке Плитвицкие озера.

В Испании популярный кемпинг расположен неподалеку от средневекового городка Торла, посреди нацпарка Ордеса-и-Монте-Пердидо. Курортный спа-отель окружен флорой и фауной нацпарка Джим Корбетт в Индии. Если вы мечтаете о миксте из деревенской романтики и современных удобств, то вам подойдет курортный комплекс в португальском нацпарке Пенеда-Жереш.

А Йеллоустонский нацпарк в США, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО? Это вообще первый нацпарк в мире! До 1860-х годов здесь не проводилось даже хозяйственной и научной деятельности, а сейчас это - самый посещаемый нацпарк обеих Америк, в котором "имеются многочисленные возможности для активного отдыха".

Все это - центры притяжения туристов. Почему бы и в России не развивать это перспективное направление, тем более в условиях пандемии, когда передвижение по миру ограничено? Кстати, еще в 2015 году на высоком уровне прозвучала идея о том, что нацпарки могут заменить россиянам зарубежные курорты. Пожалуй, актуальности она не утратила.

Экологические организации свои действия объясняют желанием защитить природу, и их обеспокоенность рядом существующих проблем можно только приветствовать. Однако порой складывается впечатление, что некоторые, ратуя за экологию, выступают против экономики. А ведь эти понятия нельзя разделять, цивилизация должна развиваться, и залог успеха видится в гармонии экологии и экономики - за этим будущее.