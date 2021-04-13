США перебросят самолеты F-35 в Европу ближайшей осенью

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 будут переброшены из США в Европу ближайшей осенью. Эту информацию подтвердил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"Нам в США нужны F-35 в Европе. Они начнут появляться осенью 2021 года, дабы гарантировать, что у нас есть конкурентное преимущество, необходимое для того, чтобы защищать свою суверенную территорию", - приводит заявление военачальника ТАСС.

При этом Тод Уолтерс назвал вызовом для США "эволюция самолета пятого поколения Су-37" производства России.

Агентство напоминает, что ранее Пентагон планировал разместить самолеты F-35 на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Кроме того, ими уже вооружены несколько европейских партнеров Вашингтона.