NASA показало светящиеся структуры на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок, сделанный орбитальным аппаратом Mars Odyssey. На нем изображены структуры на Марсе, которые обладают необычным для этой планеты светло-синим цветом.

Как сообщается на сайте NASA, этот любопытный снимок на самом деле является компиляцией изображений, полученных в период с декабря 2002 года по ноябрь 2004-го.

Серия снимков была сделана с помощью прибора Thermal Emission Imaging System, установленного на орбитальном аппарате Mars Odyssey. Собственно говоря, агентство и опубликовало изображение в честь 20-летия этого аппарата.

Опубликованное изображение охватывает область шириной 30 километров. На нем видно море темных дюн, сформированных ветром и выглядящих как длинные линии. Они окружают северную полярную шапку Марса. Особенностью же этой области является то, что она практически пестрит разными цветами, что необычно для Красной планеты.

Впрочем, специалисты объяснили, что эти цвета были созданы искусственно. Так, в светло-синих тонах были показаны области с более низкими температурами, а более теплые элементы продемонстрированы в желтых и оранжевых тонах. Сами же дюны, в реальности темные, но на снимке - нагретые солнечными лучами, светятся золотистым цветом.

Как сообщает Live Science, представленная картина охватывает лишь небольшую часть всего северного полюса Марса. По данным Национальной метеорологической службы США, марсианские полюса, как и земные, являются самыми холодными местами на планете. Зимой температура там опускается до минус 140 градусов по Цельсию.

Оба полюса Марса покрыты плотными слоями льда, состоящего из углекислого газа. Это так называемый сухой лед. Кстати, недавно планетологи экспериментальным путем установили, что именно такой лед при взаимодействии с солнечными лучами создает на поверхности Марса причудливые узоры, похожие на пауков.