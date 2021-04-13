Суд запретил продавать в Сети поддельные справки об отсутствии COVID-19

Суд в Вологодской области признал запрещенной информацию о продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19.

За использование поддельных справок человек может даже попасть на скамью подсудимых: если из-за него заболеют другие. Фото: Сергей Михеев/РГ

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, прокуратурой Белозерского района в ходе мониторинга Интернета на предмет выявления противоправной и запрещенной к распространению информации было выявлено, что неустановленными лицами в интернете организована продажа медицинских справок. Эти справки подтверждали отсутствие у гражданина новой коронавирусной инфекции без проведения анализов и тестов.

Иными словами, получить заветный документ мог и больной, и здоровый, которому лень проходить тест.

"Предлагаемые к приобретению справки по внешним признакам отвечают установленным законодательством требованиям, вводя неопределенный круг лиц в заблуждение относительно законности их происхождения, - рассказывают в суде. - Будущих покупателей справок уверяют в их качественности".

Такую справку можно показать и в гостинице, и в ресторане, и везде, где потребуют. Но это будет обман, так как нет никакой гарантии, что ее держит в руках здоровый человек.

Как пояснил "РГ" адвокат Никита Филиппов, владелец сайта, как только получит на руки судебное решение, будет обязан удалить запрещенную интернет-страницу. Если он этого не сделает, то интернет-провайдер должен незамедлительно ограничить доступ к сайту. Иными словами, сайт будет заблокирован. Так или иначе, запрещенная информация исчезнет из Сети.

"Каждое решение принимается в отношении конкретного сайта или нескольких сайтов, - поясняет адвокат. - Обычно уже в самом запросе прокурора указывается несколько сайтов. В случае если сайт удаляет запрещенную информацию, то доступ к сайту может быть возобновлен".

Если же запрещенная информация появится на других сайтах, прокуратуре придется вновь обращаться в суд. Тут важен сам факт того, что вопрос решен официально: информация о продаже поддельных справок на коронавирус запрещена. А прокуратура начала охоту в Сети на такие сайты.

"Липовые тесты, безусловно, негативно влияют в том числе на эпидемиологическую ситуацию, - говорит Никита Филиппов. - Чаще всего они приобретаются для выезда за границу либо по возвращении домой. И здесь необходимо учитывать, что поддельные результаты тестов - это не только административная ответственность, но и уголовная. В том случае, если человек на основании липового теста вышел, например, на работу, заразил своего коллегу и тот скончался, то уголовное наказание будет весьма серьезным".