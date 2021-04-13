Тель-Авив не стал комментировать атаку на израильское судно у берегов ОАЭ

В армии Израиля отказались комментировать появившуюся ранее информацию о якобы атаке, совершенной на израильский корабль у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее сообщалось, что на судно было совершено нападение близ эмирата Эль-Фуджайра. Подробности атаки не приводились. С чьей стороны было совершено нападение, тоже не уточняется.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - передает ТАСС ответ армейской пресс-службы.

Известно лишь, что судно шло из кувейтского порта Ахмади и в результате атаки оно "получило незначительные повреждения". Данных по пострадавших на борту корабля нет.