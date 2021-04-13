Теннисист Медведев заразился коронавирусом и не сыграет в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус и пропустит турнир в Монте-Карло, сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Коронавирус у Медведева обнаружили накануне, 12 апреля. Игрок помещен на самоизоляцию и находится под наблюдением медицинского штаба соревнований в Монте-Карло и ATP. "Я очень разочарован, что не смогу принять участие в турнире в Монте-Карло. Теперь моя задача - как можно быстрее восстановиться и вернуться в тур", - отметил Даниил.

Соревнования в Монте-Карло проходят с 11 по 18 апреля. Медведев должен был стартовать со второго круга.