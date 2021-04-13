У мусульман начался месяц Рамадан

Рамадан, или пост, начинается у мусульман страны. Священным Рамадан считается потому, что, по преданию, пророк Мухаммед в этот месяц получил первые стихи Корана. С 13 апреля по 12 мая верующие будут ограничивать себя в еде и воде от рассвета до заката.

- Дни Рамадана - не только воздержание от еды и питья, - говорит первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. - Это полное посвящение себя Всевышнему. В пост верующие стараются так духовно зарядиться, чтобы этого заряда хватило на весь год.

Прошлый, 2020 год мусульмане из-за пандемии коронавируса постились дома. В 2021 году послаблений немного, но теперь ограниченному числу людей можно собираться в мечетях, проводить молитвы и ифтары - вечерний прием пищи с гостями, нуждающимися и всеми, кто готов разделить трапезу, когда мусульманин понимает, какие щедрые блага дал ему Всевышний.

Первые молитвы прошли в ночь с 12 на 13 апреля. Требования Роспотребнадзора соблюдены - в мечетях все были в масках и держали социальную дистанцию. Правда, как показала практика городов, верующих, желающих принять участие в вечерних молитвах, слишком много, поэтому многие молились на улице.

Одновременно мусульманские волонтерские организации развернули благотворительность для тех, кто по состоянию здоровья не может посещать мечети, для нуждающихся, сирот. Им каждый вечер раздают ифтар - благотворительную еду.

В Москве вновь открыт шатер Рамадана на Поклонной горе возле мемориальной мечети. Там весь месяц поста будут проходить дни национальных республик и зарубежных стран. А после захода солнца - благотворительные трапезы разговения. Также сохраняются шансы на совершение умры - малого паломничества к святыням ислама в Мекку и Медину. Власти Саудовской Аравии ввели послабления - вакцинации для участия в умре не требуется, достаточно отрицательного ПЦР-теста, сданного перед выездом и по приезде в страну. Паломников держат три дня в гостинице, пока не будет готов результат теста. Первая группа паломников из России пока не вылетела.

Заканчивается Рамадан 12 мая после вечернего призыва к молитве большим праздником - Ураза-Байрамом.