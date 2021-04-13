Умер главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили

Сегодня на 67-м году жизни скончался главный врач футбольного "Динамо" Александр Ярдошвили, сообщается на официальном сайте клуба.

Генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров отметил, что абсолютно у всех в "Динамо" сейчас шоковое состояние. "Трудно говорить. Мы в воскресенье виделись с ним, общались… Сейчас главное оказать всю необходимую помощь семье Александра Эдуардовича, моральную поддержку в том числе. Человек был замечательный и уникальный", - приводит слова Пивоварова пресс-служба столичного клуба.

Александр Эдуардович проработал в футболе больше 40 лет. С 1982 года на протяжении восьми лет трудился в "Динамо" - шесть из них в футбольной клубе и два в ватерпольном. Был главным врачом в "Черноморце" (Одесса), столичных "Локомотиве", ЦСКА, сборной России. В июне 2016 года вернулся в "Динамо". Ярдошвили был заслуженным врачом России и главой профсоюза футбольных врачей РФС.