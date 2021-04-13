Новости

В Вене продлили жесткий карантин до 2 мая 12:59
Власти Москвы отменили бумажные справки для школ и детсадов 12:56
На Москву идут грозовые дожди 12:36
Скончался солист золотого состава "Песняров" Леонид Борткевич 12:21
В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому для маломобильных граждан 12:20
В Москве начнут работу еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 12:14
Голосовой помощник Siri назвал дату нового анонса Apple 12:07
В Москве энергетики начали подготовку к отключению тепла 12:02
В Красноярске судью задержали за мошенничество на полмиллиона рублей 12:02
Стало известно состояние пострадавших при пожаре в "Невской мануфактуре" 11:58
Теннисист Медведев заразился коронавирусом и не сыграет в Монте-Карло 11:57
В туриндустрии рассказали о количестве отдыхающих в Турции россиян 11:56
Еще 1694 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:50
Брэд Питт и Хоакин "Джокер" Феникс станут ведущими "Оскара" 11:49
Умер главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили 11:46
Биткоин впервые за месяц обновил исторический максимум 11:44
Крымский ученый спрогнозировал срок действия вакцин от коронавируса 11:42
МЧС: Пожар в Санкт-Петербурге до конца пока не потушен 11:29
Андрей Бочкарев: В 2021 году в Москве достроят 54 дома для обманутых дольщиков 11:20
Вышел трейлер новых "Смешариков" 11:19
Маломобильных москвичей привьют от COVID-19 дома 11:18
В Пензе блогеров накажут за видеролики в полицейской форме 11:17
Названа доля отечественных лекарств на российском фармрынке 11:14
Рябков назвал заход кораблей ВМС США в Черное море "игрой на нервах" России 10:58
Родители старшеклассников тратят на репетиторов 14 тысяч рублей в месяц 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 11:46
Рубрика: Общество

Умер главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили

Текст: Артур Нанян

Сегодня на 67-м году жизни скончался главный врач футбольного "Динамо" Александр Ярдошвили, сообщается на официальном сайте клуба.

Генеральный директор "бело-голубых" Павел Пивоваров отметил, что абсолютно у всех в "Динамо" сейчас шоковое состояние. "Трудно говорить. Мы в воскресенье виделись с ним, общались… Сейчас главное оказать всю необходимую помощь семье Александра Эдуардовича, моральную поддержку в том числе. Человек был замечательный и уникальный", - приводит слова Пивоварова пресс-служба столичного клуба.

Александр Эдуардович проработал в футболе больше 40 лет. С 1982 года на протяжении восьми лет трудился в "Динамо" - шесть из них в футбольной клубе и два в ватерпольном. Был главным врачом в "Черноморце" (Одесса), столичных "Локомотиве", ЦСКА, сборной России. В июне 2016 года вернулся в "Динамо". Ярдошвили был заслуженным врачом России и главой профсоюза футбольных врачей РФС.

Общество Утраты Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва)

Главное сегодня

МИД: Россия продолжит защищать население Донбасса
Кадастровые работы могут стать бесплатными для дачников
За сутки в России подтверждено 8173 случая COVID-19 в 83 регионах
Лагерям Крыма разрешили принимать детей из других регионов РФ
Захарова: CNN выдает украинские танки за российские
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии