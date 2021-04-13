Минздрав Беларуси объявил о начале третьей волны COVID-19

До Беларуси дошла третья волна коронавируса, признали официальные лица республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на главу отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики белорусского минздрава Инну Карабан.

"У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией COVID-19. Мы это называем началом третьей волны", - подтвердила Инна Карабан. При этом, по ее словам, пока она выглядит не такой сильной, как первые две. "Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен, поэтому мы объявляем о начале третьей волны", - уточнила представительница минздрава.

Она посоветовала белорусам носить маски, соблюдать дистанцию и проводить больше времени на воздухе - благо, погода как раз наладилась.