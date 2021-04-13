В Болгарии потребовали начать выдачу виз туристам из России

Ассоциация рестораторов и отельеров Болгарии призвала незамедлительно начать выдачу виз российским туристам.

Требование прозвучало на фоне появления информации об ограничении полетов из РФ в Турцию из-за увеличения в южной стране случаев COVID-19. "Бездействие МИД Болгарии может фатальным образом отразиться на секторе туризма. Потому что такие наши конкуренты, как Кипр и Египет, не спят и уже выдают визы русским туристам", - говорится в заявлении Ассоциации. В организации посоветовали внешнеполитическому ведомству республики не пытаться "демонстрировать мускулы" Москве, а также отказаться от острых политических высказываний в ее адрес, потому как это пагубным образом скажется на болгарской экономике.

В Ассоциации категоричны, что визы должны изготовляться в кратчайший срок. При этом их стоимость не должна превышать ценника за документ, предоставляемый в стандартные сроки.