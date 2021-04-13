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13.04.2021 21:48
Рубрика: Спорт

В Единой лиге "Локо-Кубань" штурмует рекорд УНИКСа по победам подряд

Текст: Илья Трисвятский
Очередной тур в баскетбольной Единой лиге оказался богат на события. Краснодарский "Локомотив-Кубань" продлил победную серию до семи матчей, впервые после долгого перерыва на паркет за "Химки" вышел чемпион НБА Тимофей Мозгов, а его команда завоевала путевку в плей-офф.
Фото: Пресс-служба VTB League Фото: Пресс-служба VTB League
Фото: Пресс-служба VTB League

"Локомотив-Кубань" на выезде в столице Беларуси одолел "Цмоки-Минск" (101:75), это седьмая кряду победа подопечных главного тренера Евгения Пашутина в нынешнем турнире. Выигрышная серия длится с 8 февраля, то есть уже более двух месяцев. Краснодарцы за этот период последовательно нанесли поражения "Химкам", красноярскому "Енисею", саратовскому "Автодору", пермской "Парме", эстонскому "Калеву", казахстанской "Астане", и теперь вот минскому клубу. Однако семь побед подряд - вовсе не рекордная серия в чемпионате Единой лиги-2020/21, железнодорожникам есть к чему стремиться. В этом плане наивысшее достижение пока у казанского УНИКСа, баскетболисты из столицы Татарстана в январе-марте выдали серию из десяти побед.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Баскетболист Мозгов впервые за 1015 дней сыграл в официальном матче

В матчах с участием "Локо" наблюдается интересная тенденция. В основном, команда "выстреливает" в третьей четверти. Похоже, эффективно действуют внушения Пашутина в раздевалке во время большого перерыва. Вот и сейчас в Минске третья десятиминутка была выиграна гостями с впечатляющей разницей "плюс 17" - 32:15.

- Парни очень ответственно отнеслись к делу. Для нас сейчас важна каждая игра, мы боремся за более высокое место перед плей-офф и у нас хорошие шансы подняться в турнирной таблице, - сказал наставник "Локо" Евгений Пашутин. - Мы хорошо защищались, коммуникация была на уровне, все игроки выложились на сто процентов. Контролировали подбор, совершили мало потерь и сделали больше двадцати передач, то есть показали командную игру. Семь человек набрали больше десяти очков, и нам удалось "пробить" очередную сотню. Сыграли намного лучше в защите, чем в матче против "Цмоки" в Краснодаре, давили на мяч по всему периметру, показали ту игру, к которой мы стремимся. Теперь нам нужно как следует подготовиться к завершающим матчам регулярки и к плей-офф, где будут сыграны самые важные игры сезона.

Интересно, что игроки "Локомотива-Кубани" Андрей Мартюк и Сергей Долинин вышли на минский паркет спустя всего лишь сутки после решающего матча "Финала Восьми" Молодежной Единой лиги в Санкт-Петербурге. На берегах Невы краснодарцы впервые в истории этого турнира поднялись на пьедестал, завоевав серебряные награды. Трудно назвать еще какой-либо клуб в Единой лиге, где баскетболисты успевают сразу на двух фронтах - в основной команде и в "молодежке". Все это говорит о тщательной работе краснодарцев с ближайшим резервом, заинтересованности Евгения Пашутина в предоставлении игрового времени талантливым и перспективным спортсменам, невзирая на возраст и отсутствие должного опыта.

Фото: Пресс-служба VTB League

- Получилось так, что резервисты нашей клубной системы одновременно играли два важных финала: в Единой молодежной лиге и в первенстве России для команд из игроков не старше 2005 года рождения. Дойти до финалов и стать обладателем серебряных медалей в двух национальных чемпионатах - безусловный успех для ребят, тренеров и всего кубанского баскетбола, - отметил президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.

Фото: VTB Youth League
Молодежную Единую лигу выиграли баскетболисты "ЦСКА-Юниор"

Вот результаты прошедшего тура взрослой Единой лиги: 86:85, ЦСКА - "Астана" - 100:77, "Парма" - "Нижний Новгород" - 67:72, "Цмоки-Минск" - "Локомотив-Кубань" - 75:101, "Химки" - "Енисей" - 89:83.

БК "Химки" с показателем 11 побед - 9 поражений стал седьмым обладателем путевки в плей-офф, присоединившись к питерскому "Зениту" (19-3), УНИКСу (15-5), "Локо", ЦСКА (по 16-6), "Нижнему Новгороду" (13-7) и представителю Польши команде "Зелена-Гура" (13-10). За восьмое место в турнире с выбыванием спор продолжают вести "Парма" (9-12) и "Автодор" (8-14).

Где будем смотреть

14 апреля, среда

"Матч ТВ"

19.55. ЦСКА - "Панатинаикос" (Греция). Евролига. Прямая трансляция.

"Матч! Страна"

19.55. "Химки" - "Нижний Новгород". Единая лига. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

21.40. "Виртус" (Италия) - УНИКС. Еврокубок. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол

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