В Госдуме оценили разговор Путина и Байдена

Слуцкий напомнил, что инициатива беседы исходила от Вашингтона. Он подчеркнул, что именно Байден высказывал заинтересованность в налаживании стабильного и предсказуемого сотрудничества по ряду острых проблем. Среди них - иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата. "То есть с американской стороны, по инициативе которой и прошла беседа, это были шаги от конфронтации к диалогу", - считает политик.
Эта позиция, по его мнению, соответствует не только взаимным интересам, но и соображениям международной безопасности. Он также назвал "хорошей новостью", то, что "лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями".
Вместе с тем он отметил и некоторые не очень позитивные моменты. Глава комитета обратил внимание, что тон сообщений Белого Дома о состоявшемся разговоре, был гораздо более резок, чем Кремля. "Беспокоиться передислокацией российских войск внутри российских же границ американскому президенту абсолютно и точно не стоит", - уверен парламентарий. Он напомнил, что снизить напряженность на Донбассе поможет выполнение Киевом Минских соглашений и Парижских договоренностей. Так что Байдену лучше выражать свои прямые озабоченности на этот счет президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает Слуцкий.