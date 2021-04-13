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13.04.2021 20:28
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили разговор Путина и Байдена

Текст: Татьяна Замахина
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "скорее хорошей новостью" телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. При этом он отметил, что озабоченность американской стороны напряженностью на Донбассе адресована не туда.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Слуцкий напомнил, что инициатива беседы исходила от Вашингтона. Он подчеркнул, что именно Байден высказывал заинтересованность в налаживании стабильного и предсказуемого сотрудничества по ряду острых проблем. Среди них - иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата​​​. "То есть с американской стороны, по инициативе которой и прошла беседа, это были шаги от конфронтации к диалогу", - считает политик.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев отметил в беседе Путина с Байденом моменты для "движения вперед"

Эта позиция, по его мнению, соответствует не только взаимным интересам, но и соображениям международной безопасности. Он также назвал "хорошей новостью", то, что "лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями".

​Вместе с тем он отметил и некоторые не очень позитивные моменты. Глава комитета обратил внимание, что тон сообщений Белого Дома о состоявшемся разговоре, был гораздо более резок, чем Кремля. "Беспокоиться передислокацией российских войск внутри российских же границ американскому президенту абсолютно и точно не стоит", - уверен парламентарий. Он напомнил, что снизить напряженность на Донбассе поможет выполнение Киевом Минских соглашений и Парижских договоренностей. Так что Байдену лучше выражать свои прямые озабоченности на этот счет президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает Слуцкий.

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