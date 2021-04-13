В Госдуме оценили разговор Путина и Байдена

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "скорее хорошей новостью" телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. При этом он отметил, что озабоченность американской стороны напряженностью на Донбассе адресована не туда.

Слуцкий напомнил, что инициатива беседы исходила от Вашингтона. Он подчеркнул, что именно Байден высказывал заинтересованность в налаживании стабильного и предсказуемого сотрудничества по ряду острых проблем. Среди них - иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата​​​. "То есть с американской стороны, по инициативе которой и прошла беседа, это были шаги от конфронтации к диалогу", - считает политик.

Эта позиция, по его мнению, соответствует не только взаимным интересам, но и соображениям международной безопасности. Он также назвал "хорошей новостью", то, что "лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями".

​Вместе с тем он отметил и некоторые не очень позитивные моменты. Глава комитета обратил внимание, что тон сообщений Белого Дома о состоявшемся разговоре, был гораздо более резок, чем Кремля. "Беспокоиться передислокацией российских войск внутри российских же границ американскому президенту абсолютно и точно не стоит", - уверен парламентарий. Он напомнил, что снизить напряженность на Донбассе поможет выполнение Киевом Минских соглашений и Парижских договоренностей. Так что Байдену лучше выражать свои прямые озабоченности на этот счет президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает Слуцкий.