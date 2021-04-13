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13.04.2021 10:52
Рубрика: Общество

В Госдуме раскритиковали Госдеп США за пост о Гагарине

Текст: Галина Мисливская
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает попыткой фальсификации истории освоения космоса неупоминание Юрия Гагарина в публикации Госдепа США, посвященной первому полету человека в космос.

Фото: Игорь Дунаевский/РГ
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Накануне на странице ведомства в Facebook появилось сообщение следующего содержания: "Сегодня - Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства".

Отсутствие имени первого космонавта и страны, совершившей прорыв в освоении космоса, имеет далекоидушие цели, считает Дмитрий Новиков.

"США очень гордятся своей высадкой на Луну, США гордятся тем, что у них свои успехи в космосе, и очень хотелось бы сейчас дезавуировать те успехи, которые при освоении космического пространства были у Советского Союза", - заявил он в беседе с RT.

По его мнению, не упоминать о начале космической эпохи для США было бы странно, поэтому "происходят такие вещи, когда безликое упоминание должно напомнить не столько о Гагарине, не столько о Королеве, не столько о Советском Союзе, не столько о Москве, сколько о самих же США". "Вот таким образом происходит вся эта система фальсификаций, которая не является случайной и которая имеет далекоидущие цели", - считает депутат.

Он напомнил, что это не первое "наступление на историческую память", которое проходит в несколько этапов. Он привел в пример американскую историографию о Второй мировой войне, в которой делается все для того, чтобы минимизировать роль СССР в победе над нацизмом и преувеличить заслуги США и их союзников.

Общество Космос Законодательная власть Госдума 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос

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