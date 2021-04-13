На прошлой неделе в Государственную Думу был внесен подготовленный заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой и мною законопроект, который касается оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Этот документ позволяет решить сразу две важные задачи. Прежде всего благодаря ему несовершеннолетние с онкологией или заболеваниями крови смогут получать те лекарства, которые по инструкции предназначены для взрослых.

Сегодня бывает трудно найти нужные лекарственные средства для тяжелобольных детей. Иногда они отсутствуют вовсе. Например, большинство противоопухолевых препаратов по инструкции не могут быть назначены онкобольным детям и подросткам. Дело в том, что далеко не все производители лекарств стремятся проводить клинические исследования по влиянию выпускаемой ими продукции на несовершеннолетних. Детская аудитория порой настолько мала, что с коммерческой точки зрения не является привлекательной для фармакологических компаний. Напомню, что каждый год в России выявляется около 600 тысяч онкобольных среди взрослого населения и лишь 4 тысячи детей, больных раком, то есть в 150 раз меньше. Многие фармпроизводители считают ненужным тратиться на дополнительные исследования ради такого незначительного количества пациентов.

Тем не менее помощь детям необходима, особенно когда вопрос стоит об их жизни и смерти. Поэтому несовершеннолетние с тяжелыми заболеваниями зачастую получают лекарства без соответствующих инструкций.

Но по действующему законодательству следование инструкции - обязательное условие для применения лекарственных препаратов, поэтому медицинские организации, назначающие детям лекарства, изготовленные для взрослых, получают санкции в виде стопроцентного снятия оплаты лечения.

О необходимости изменения сложившейся ситуации говорили многие эксперты, в том числе специалисты Центра имени Дмитрия Рогачева. В частности, они ссылались на практику ряда зарубежных стран, где лекарство, прошедшее клинические исследования у взрослых, автоматически начинает использоваться для несовершеннолетних с такими тяжелыми заболеваниями, как рак. Их поддержали онкологи Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Оренбурга, Камчатки.

Отмечу, что внесенный нами законопроект предполагает назначение тяжелобольным детям лекарств для взрослых при соблюдении ряда условий. Во-первых, лекарственный препарат должен быть включен в клинические рекомендации. Во-вторых, назначение будут вправе осуществлять только медицинские учреждения, в которых есть детское онкологическое или гематологическое отделение. В-третьих, лечащий врач будет обязан информировать пациента об ожидаемой эффективности предлагаемой терапии, о безопасности лекарства, а также о том, что делать в случае возникновения побочных эффектов.

Вторая задача, которую решает наш законопроект, - обеспечение непрерывности лечения рака и заболеваний крови, возникших в детском возрасте. Предусматривается, что медицинская организация, оказывающая онкологическую помощь детям и подросткам, по решению врачебной комиссии будет вправе продолжить наблюдение и лечение пациента и после достижения им совершеннолетия. Юношам и девушкам не придется переводиться из одного медучреждения в другое и начинать терапию заново, когда им исполнится 18 лет.

Уверен, что внесенный нами законопроект облегчит работу врачам, обеспечит многим пациентам беспрепятственный доступ к необходимым лекарствам, а для кого-то, возможно, станет спасительным. Мы рассчитываем принять его до конца весенней сессии Госдумы.