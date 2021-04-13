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13.04.2021 20:50
Рубрика: Общество

Лечение онкобольных детей

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
На прошлой неделе в Государственную Думу был внесен подготовленный заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой и мною законопроект, который касается оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Этот документ позволяет решить сразу две важные задачи. Прежде всего благодаря ему несовершеннолетние с онкологией или заболеваниями крови смогут получать те лекарства, которые по инструкции предназначены для взрослых.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Сегодня бывает трудно найти нужные лекарственные средства для тяжелобольных детей. Иногда они отсутствуют вовсе. Например, большинство противоопухолевых препаратов по инструкции не могут быть назначены онкобольным детям и подросткам. Дело в том, что далеко не все производители лекарств стремятся проводить клинические исследования по влиянию выпускаемой ими продукции на несовершеннолетних. Детская аудитория порой настолько мала, что с коммерческой точки зрения не является привлекательной для фармакологических компаний. Напомню, что каждый год в России выявляется около 600 тысяч онкобольных среди взрослого населения и лишь 4 тысячи детей, больных раком, то есть в 150 раз меньше. Многие фармпроизводители считают ненужным тратиться на дополнительные исследования ради такого незначительного количества пациентов.

Тем не менее помощь детям необходима, особенно когда вопрос стоит об их жизни и смерти. Поэтому несовершеннолетние с тяжелыми заболеваниями зачастую получают лекарства без соответствующих инструкций.

Но по действующему законодательству следование инструкции - обязательное условие для применения лекарственных препаратов, поэтому медицинские организации, назначающие детям лекарства, изготовленные для взрослых, получают санкции в виде стопроцентного снятия оплаты лечения.

О необходимости изменения сложившейся ситуации говорили многие эксперты, в том числе специалисты Центра имени Дмитрия Рогачева. В частности, они ссылались на практику ряда зарубежных стран, где лекарство, прошедшее клинические исследования у взрослых, автоматически начинает использоваться для несовершеннолетних с такими тяжелыми заболеваниями, как рак. Их поддержали онкологи Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Оренбурга, Камчатки.

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Отмечу, что внесенный нами законопроект предполагает назначение тяжелобольным детям лекарств для взрослых при соблюдении ряда условий. Во-первых, лекарственный препарат должен быть включен в клинические рекомендации. Во-вторых, назначение будут вправе осуществлять только медицинские учреждения, в которых есть детское онкологическое или гематологическое отделение. В-третьих, лечащий врач будет обязан информировать пациента об ожидаемой эффективности предлагаемой терапии, о безопасности лекарства, а также о том, что делать в случае возникновения побочных эффектов.

Вторая задача, которую решает наш законопроект, - обеспечение непрерывности лечения рака и заболеваний крови, возникших в детском возрасте. Предусматривается, что медицинская организация, оказывающая онкологическую помощь детям и подросткам, по решению врачебной комиссии будет вправе продолжить наблюдение и лечение пациента и после достижения им совершеннолетия. Юношам и девушкам не придется переводиться из одного медучреждения в другое и начинать терапию заново, когда им исполнится 18 лет.

Уверен, что внесенный нами законопроект облегчит работу врачам, обеспечит многим пациентам беспрепятственный доступ к необходимым лекарствам, а для кого-то, возможно, станет спасительным. Мы рассчитываем принять его до конца весенней сессии Госдумы.

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