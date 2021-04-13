В Канаде впервые за сутки выявили свыше 10 тысяч заболевших COVID-19

Впервые суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в Канаде превысил отметку в десять тысяч человек. Об этом сообщили в местном минздраве.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 10 тысяч 859 случаев заражения, ранее этот показатель не превышал 9,2 тысячи. Чаще всего болеют жители в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Онтарио и Саскачеван, пишет ТАСС.

В ряде регионов уже ужесточили противовирусные меры. Так в Монреале и нескольких городах провинции Квебек власти продлили продолжительность комендантского часа, который теперь действует с 20:00 по местному времени, а не с 21:30. В провинции Онтарио до шестого мая жителям предписано покидать свои дома только по необходимости. Местные школы уже перешли на удаленный режим обучения.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, положительный тест на коронавирус уже получили свыше миллиона жителей Канады (1 075 193).