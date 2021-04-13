В Кремле не исключили риски отключения России от западных платежных систем

Попытки незаконного сдерживания России могут принимать самые разные формы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отключения России от западных платежных систем.

"В тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконного с точки зрения международного права сдерживания России", - сказал Песков.

"Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобную недружественную, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - заметил пресс-секретарь президента.

Лучший способ хеджирования рисков - создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги, пояснил Песков. "То есть систем по укреплению суверенитета во всех областях экономики, банковского дела и так далее", - уточнил он.

Пресс-секретарь президента напомнил о национальной платежной системе "Мир" - сейчас она уже достаточно окрепла, появились страны, где ей можно пользоваться. "И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит глобальное распространение", - считает он.