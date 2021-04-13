В Минске пройдет выставка о цирковом искусстве

Выставка "Всемирный день цирка" откроется 16 апреля в Минске в художественной галерее "Университет культуры". Об этом сообщили в учреждении.

Будут представлены экспонаты, связанные с цирковым искусством. "Среди них - фотоэкспозиция с информацией о работе дрессировщиков Белгосцирка, фотографии номеров и эскизы костюмов, занимательные фотозоны, которые позволят гостям примерить на себя роль артистов. Также на выставке будет представлен уникальный интерактивный макет цирка, заглянув в окошки которого можно узнать, как устроены манеж, балетный зал, гримерные, конюшня", - рассказали организаторы.

Кроме того, в художественной галерее 16 апреля состоится лекция о цирковом искусстве, читать которую будет воздушная гимнастка, экскурсовод Белгосцирка Анастасия Туманова. Лекция начнется в 16:00. На входе гостей будут приветствовать артисты цирка.

Проект организован художественной галереей "Университет культуры" и Белорусским государственным цирком. Побывать на выставке можно будет по 30 апреля.