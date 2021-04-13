В Роспотребнадзоре напомнили о возможности аннулировать тур

"В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - указали в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, в соответствии со статьей 7 закона "О защите прав потребителей", турист имеет право то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья. Территориальные органы Роспотребнадзора проводят консультирование потребителей туристских услуг и оказывают им содействия в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

В Роспотребнадзоре также указали, что туроператор или турагент обязаны представить туристу достоверную информацию об опасностях, с которыми он может столкнуться во время путешествия, о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах.

Ранее оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение о временном прекращении авиационного сообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.