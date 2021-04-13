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13.04.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

Злодейство в лицах

Предлагается создать фотобанк нацистских преступников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Правительство России предлагает собрать в одном месте фотографии всех нацистских преступников: от Гитлера до самого последнего палача СС, когда-либо осужденного за свои злодеяния.
Фото: Самарий Гурарий/РИА Новости Фото: Самарий Гурарий/РИА Новости
Фото: Самарий Гурарий/РИА Новости

Храниться изображения будут в специальном фотобанке. Вряд ли он будет открытым. Но такая база данных нужна для того, чтобы бороться с пропагандной нацизма.

Фото: РИА Новости
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Для этого предполагается в том числе запретить публичную демонстрацию портретов нацистов.

Суды и правоохранительные органы будут сличать обнаруженные в публичном доступе картинки с портретами нацистских преступников, и это поможет принять решение: действительно ли кто-то распространял запрещенные фотографии и пропагандировал бесчеловечные идеи. Или вышла ошибка, на фото некто, не имеющий отношения к преступлениям нацистов.

"Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, устанавливающий запрет на публичное демонстрирование на территории нашей страны изображений нацистских преступников. Нельзя будет распространять фотографии лиц, осужденных Нюрнбергским трибуналом, а также военных преступников, осужденных в период Второй мировой войны или после нее за преступления против мира и безопасности человечества, совершенные во время войны", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что исключения будут составлять ситуации, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

"Предполагается, что запрет не будет тотальным, при котором станет невозможным и проведение образовательных мероприятий. Но случаи публичного демонстрирования портретов нацистских преступников в целях пропаганды их идей будут пресекаться", - пояснил Владимир Груздев.

Фото: iStock
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Он подчеркнул, что на сегодняшний день подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта.

"Предлагается создать фотобанк нацистских преступников: всех лиц, распространение изображений которых будет запрещено. Порядок создания и эксплуатации такого банка, а также уполномоченный на его ведение орган будут определены правительством России.

Создание такого банка позволит решить проблему идентификации лиц, осужденных Нюрнбергским трибуналом, а также других нацистских преступников. Правоохранительные органы смогут определить, действительно ли распространялось изображение, демонстрация которого на территории страны будет запрещена", - рассказал Владимир Груздев.

Сегодня в магазине или в интернете можно купить футболку с портретом военного преступника военных времен и носить ее всем напоказ

Поводом для проекта послужили дикие истории последнего времени, когда кто-то, например, выставлял фотографии фашистов во время праздничных мероприятий ко Дню Победы. А в магазинах и в интернете, как рассказывают авторы проекта, вполне можно купить футболки с портретами военных преступников времен Великой Отечественной войны.

Кстати, сейчас также в Госдуме рассматривается законопроект, предлагающий создать закрытый банк данных экстремистских материалов. Цель примерно та же: при расследовании уголовных дел проводить экспертизу и сличать материалы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Право Вторая мировая война Законопроекты и комментарии

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