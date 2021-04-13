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Рубрика: Экономика

В России повысился спрос на трактористов и овощеводов

Текст: Алексей Дуэль
Жители Москвы и Петербурга хотят отправиться работать в полях во время посевной - их доля среди соискателей вакансий в аграрном комплексе составляет 27%. Такие данные "РГ" сообщил представитель сервиса "Авито Работа". Причем все они могут быть востребованы - рост числа вакансий в отрасли по сравнению с прошлым годом по стране составляет 115%.
Фото: Александр Поготов / РИА Новости Фото: Александр Поготов / РИА Новости
Фото: Александр Поготов / РИА Новости

"Пандемия и карантин изменили рынок труда, однако аграрная отрасль осталась одной из немногих сфер, где потребность в работниках не снижалась весь кризисный год, - сказал управляющий директор "Авито Работы" Артём Кумпель. - По-прежнему наблюдается дефицит трудовых мигрантов, которые до 2020 года составляли большинство рабочей силы в производстве и сельском хозяйстве. Сельхозпроизводители повышают вознаграждения с целью привлечь местных жителей, однако ситуация остаётся напряжённой".

Фото: iStock
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В среднем аграрный рабочий будет зарабатывать по 35 тысяч рублей в месяц. Рост по сравнению с прошлым годом составил 17%, отметили в "Авито Работа". На работу требуются люди самых разных специальностей: агрономы, механизаторы, трактористы, рабочие в теплицы, садовники, овощеводы, агроинженеры.

"По итогам первого квартала 2021 года в группе профессий, связанных с сельским хозяйством, было 18% от всех вакансий на "Авито Работа", - подсчитали в сервисе. При этом и доля резюме оказалась тоже очень солидной - 16% от всех поданных объявлений о поиске работы.

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