В России повысился спрос на трактористов и овощеводов

Жители Москвы и Петербурга хотят отправиться работать в полях во время посевной - их доля среди соискателей вакансий в аграрном комплексе составляет 27%. Такие данные "РГ" сообщил представитель сервиса "Авито Работа". Причем все они могут быть востребованы - рост числа вакансий в отрасли по сравнению с прошлым годом по стране составляет 115%.

"Пандемия и карантин изменили рынок труда, однако аграрная отрасль осталась одной из немногих сфер, где потребность в работниках не снижалась весь кризисный год, - сказал управляющий директор "Авито Работы" Артём Кумпель. - По-прежнему наблюдается дефицит трудовых мигрантов, которые до 2020 года составляли большинство рабочей силы в производстве и сельском хозяйстве. Сельхозпроизводители повышают вознаграждения с целью привлечь местных жителей, однако ситуация остаётся напряжённой".

В среднем аграрный рабочий будет зарабатывать по 35 тысяч рублей в месяц. Рост по сравнению с прошлым годом составил 17%, отметили в "Авито Работа". На работу требуются люди самых разных специальностей: агрономы, механизаторы, трактористы, рабочие в теплицы, садовники, овощеводы, агроинженеры.

"По итогам первого квартала 2021 года в группе профессий, связанных с сельским хозяйством, было 18% от всех вакансий на "Авито Работа", - подсчитали в сервисе. При этом и доля резюме оказалась тоже очень солидной - 16% от всех поданных объявлений о поиске работы.