Власти американского Миннеаполиса и его пригорода Бруклин-Сентер (штат Миннесота) ввели комендантский час из-за беспорядков, которые вспыхнули после гибели темнокожего Данте Райта при задержании полицейскими. Ситуация в городе остается взрывоопасной - активисты, вышедшие на улицы под лозунгами движения Black Lives Matter (BLM), проигнорировали ограничения и второй день подряд до глубокой ночи продолжали акции протеста у здания полицейского департамента в Бруклин-Сентер. В городе дежурят бойцы Национальной гвардии и бронетехника.

Днем в понедельник демонстрации носили мирный характер, но с приходом темноты противостояние активистов и полиции быстро набрало градус. После того как в 19.00 по местному времени вступил в силу комендантский час, а толпа из нескольких сотен человек отказалась разойтись, правоохранители пустили в ход силу и спецсредства, включая резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Силовикам в защитном обмундировании и с деревянными дубинками в руках удалось разогнать протестующих только после полуночи. Позже активисты обвинили правоохранителей в чрезмерном применении силы, но шеф полиции города заявил, что это было необходимо после того, как один из силовиков был ранен куском кирпича, брошенным протестующими. Ранее активисты также забросали камнями полицейский участок, разграбили около двух десятков близлежащих лавок.

Тем временем в полиции проводят проверку по инциденту с 20-летним Данте Райтом. Он был застрелен патрульными в воскресенье при попытке задержания. По версии властей Райт не подчинялся требованиям патрульных и пытался сесть обратно в машину. В полиции заявили, что дело в случайности: застрелившая его патрульная Ким Поттер якобы выхватила пистолет по ошибке, а на самом деле хотела применить электрошокер. При этом у Поттер 26-летний стаж службы в полиции города. Райт погиб всего в полутора десятков километров от того места, где в прошлом году полицейский Дерек Шовин при задержании задушил темнокожего Джорджа Флойда, из-за чего Америку на несколько месяцев охватили масштабные акции протеста и погромы активистов BLM.