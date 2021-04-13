В США подали в отставку полицейская, застрелившая чернокожего, и ее начальник

В американском городке Бруклин-Сентер (Миннесота) подала рапорт об отставке сотрудница местной полиции Ким Поттер, которая несколькими днями ранее предположительно застрелила чернокожего правонарушителя Данте Райта. Кроме того в отставку подал и начальник городского управления полиции Тим Ганнон.

"Сегодня утром мы получили прошение об отставке от сотрудницы полиции Ким Поттер, мы также получили прошение об отставке от шефа полиции", - передает ТАСС слова мэра города Майка Эллиота.

На место начальника управления будет назначен исполняющий обязанности, а дело Поттер и Гэннона продолжает изучаться.

Напомним, что инцидент с Райтом произошел в выходные: он был задержан полицией за нарушение ПДД и попытался скрыться. После выстрела по уезжающему автомобилю машина Райта потеряла управление и врезалась в другой автомобиль, а сам водитель-нарушитель скончался в больнице.

Примечательно, что всё это происходит в пригороде Миннеаполиса, где в это время началось слушание по резонансному делу о смерти чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда, смерть которого вызвала огромный резонанс в стране.